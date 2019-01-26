تابع هنا تردد قناة adsports أبو ظبي الرياضية hd2 ـ hd3 “يناير 2019” الناقلة العديد من مباريات البطولة العربية وكبرى البطولات الدولية

تتردد قنوات أبوظبي الریاضیة والتي أصبحت من أهم القنوات الرياضية العربية، كما استطاعت في وقت وجيز أن تجتذب الكثير والكثير من المتابعين من عشاق الساحرة المستديرة في كافة أرجاء الوطن العربي، وذلك بما تقدمه من محتوى رياضي غاية في التميز، كما استطاعت القناة الحصول على حقوق بث العديد من البطولات الكبرى سواء كان محلية أو إقليمية أو عالمية.، ومنها دوري الخليج العربي الإماراتي، كأس إيطاليا، الدوري الأمريكي،تصفيات كأس أمم أوروبا.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن باقة قنوات أبو ظبي الرياضية لديها العديد من القنوات المتميزة، كما تعاقدت قنوات أبو ظبي مع العديد من المعلقين المتميزين أصحاب الشعبية الطاغية بالوطن العربي، كما تحرص القنوات من خلال الاستوديوهات التحليلية على اختيار أفضل العناصر من المحللين الرياضيين، وكذلك من كبار النجوم الرياضية.

أما عن البطولات التي استطاعت باقة قنوات أبو ظبي من الحصول على حقوق البث المباشر لها، فتشمل بطولات محلية وعالمية، استطاعت قنوات أبو ظبي من خلال ما سبق المنافسة بقوة على لقب أفضل القنوات الرياضية العربية، وعن البطولات التى تقوم القناة ببثها من خلال باقة القنوات الخاصة بها فهي كالتالي: تردد قنوات أبو ظبي الرياضة HD1 كذلك HD 2

تصفیات کأس أمم أوروبا 2016 فرنسا

تصفیات كأس العالم 2018 روسیا (قارة أوروبا)

كأس إیطالیا

نهائي کأس إسبانیا

الدوري الأمریکي MLS

کأس البرازیل

کأس سود آمریکانا

کأس اللیبرتادوریس

دوري أبطال الکونکاکاف

مباريات الودیة للأندیة

مباريات الدولیة الودیة

الدوري البحريني

الدوري الکویتي

الدوري الإماراتي

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 2

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 على 7 غربا 12467 أفقي 27500 2/3 مفتوح

الموقع الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية

جدول برامج قناة أبوظبي الرياضية HD 2 تردد قنوات أبو ظبي الرياضة HD1 كذلك HD 2

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD 3

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Nilesat 101/102 على 7 غربا 12092 عمودي 27500 5/6 إرديتو 2

الموقع الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية جدول برامج قناة أبوظبي الرياضية HD 3

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وسنقوم من خلال التحديثات المتتالية لهذا التقرير بإضافة جميع قنوات باقة أبو ظبي الرياضية، حيث اكتفيا اليوم بالقنوات التي تنقل البث المباشر لمباريات كأس زايد للأندية الأبطال,