نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2019، انتهت إمتحانات الصف الثالث الإعدادي لنصف العام الدراسي 2019 منذ قرابة يومين، حيث ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2019 بكل قلق وخوف شديد آملين أن يحصلوا على درجات ومجموع مرتفع، وفي هذا المقال سوف نقوم بنشر رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيليلة الترم الأول 2019 ورابط موقع وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية.

أكدت بعض المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أنهم لم يتلقوا أي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، وذلك لأن الإمتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وأسئلة الإمتحانات جاءت من داخل الكتاب المدرسي، وقريباً جداً سوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2019

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية هامة جداً لجميع الطلاب، وذلك لأنها مرحلة إنتقالية من الإعدادية إلى الثانوي العام أو الثانوي الفني بأقسامها “الزراعي، والتجاري، والصناعي، والفندقي”، وذلك بحسب المجموع الكلي للطالب في نهاية سنة تالتة اعدادي، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2019 هما محور الحديث خلال الأيام المقبلة للآلاف من الطلاب والأسر في جميع محافظات الجمهورية، لذلك سنقوم بنشر رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيليلة الترم الأول 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية

تتم هذع الأيام عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات والمراجعة للتصحيح، وبعدها سيتم رصد الدرجات داخل المدارس ثم اعتمادها من السيد اللواء “حمدي عثمان” ثم الإعلان عنها و رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيليلة، إليكم رابط وزارة التربية والتعليم محافظة الإسماعيلية للإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر.

وزارة التربية والتعليم محافظة الإسماعيلية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية أن عدد الطلاب والطالبات اللذين قاموا بآداء إمتحانات الشهادة الإعدادية نصف العام الدراسي 2019 بلغ “21654” طالب وطالبة موزعين على “135” لجنة إمتحانات في جميع الإدارات التعليمية في محافظة الإسماعيلية.

بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإمتحانات ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من اللواء “حمدي عثمان” سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الترم الأول 2019.