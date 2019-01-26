بوابة الازهر الالكترونية التعليمية .. “هنا” نتيجة الصف الثالث الاعدادي والسادس الابتدائي الأزهري برقم الجلوس خلال ساعات

تتعلق نتيحة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بمستقبل الطالب المهني في المستقبل القريب، ولهذا تمثل نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الأول أهمية كبيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، ومن هنا يأتي الترقب بقلق لموعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري للعام الدراسي الحالي على بوابة الأزهر الإلكترونية خلال ساعات.

هنا نتيجة الاعدادية الازهرية

نتيجة الاعدادية الازهرية 2019

تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال ساعات، وذلك بعد تأجيل اعتمادها نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان مقرراً أن تكون متاحة يوم الخميس 24 يناير، قبل أن يخرج علينا الدكتور علي خليل ظهر الجمعة ليؤكد أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب منتصف الأسبوع الحالي، وذلك دون تحديد يوم معين لظهورها، وسنتابع معكم من خلال هذا المقال وتحديثاته المستمرة أخر موعد لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري

وانتهت امتحانات طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الاول في العاشر من شهر يناير الحالي، وتواصل لجان التصحيح أعمالها على مدار الأيام الماضية، وذلك لسرعة اعتماد النتائج خلال الساعات المقبلة، حيث يتزامن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية مع اعتماد الابتدائية الأزهرية كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.

ويعيش طلبة وطالبات المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية أيام عطلة نصف العام، والتي بدأت اليوم السبت رسمياً.