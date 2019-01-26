“انتظار”بوابة الأزهر نتيجة الاعدادية| متابعة نتيجة الابتدائية الترم الأول 2019 الأزهرية برقم الجلوس

تقوم بوابة الأزهر الشريف التعليمية بالإعلان، بشكل حصري، عن نتائج الأزهر الشريف، جميع المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية وكذلك الثانوية، وحركات تنقلات المعلمات وترقياتهم، وتقوم في قريبا بالإعلان عن نتائج منتصف العام، نتيجة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2018-2019، ونتابع معكم كل ما يخص أخبار ظهور النتائج عبر موقعنا، ونتابع التعليقات لنشر النتائج لجميع الطلاب.

وقد انتهت امتحانات المرحلة الإعدادية، لمنتصف العام، في 10 يناير 2019، الخميس، وتم تصحيح المواد فور الانتهاء منها، تصحيح المواد تباعا، فور انتهاء الطلاب منها، وعند انتهاء جميع الامتحانات تبدأ رصد الدرجات ومراجعتها، تمهيدا للإعلان عن موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر التعليمية ونشرها بعدها على موقع الأزهر التعليمي للطلاب.

نتيجة الإعدادية الأزهرية

موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية

بعد انتهاء طلاب الإعدادية الأزهر من أداء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2018-2019، يتطلعوا للتعرف على موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية، والتي تظهر بحد أقصى بعد انتهاء الامتحانات بحوالي أسبوعين، في نهاية يناير 2019، ويقوم الطالب بمتابعة جميع الأخبار مطالعة الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة موقع الأزهر الشريف، والذي يقوم كل ما يخص مؤسسة الأزهر من أخبار، ومنها أخبار النتائج.

يمكنك عزيزي الطالب تحميل تطبيق نتائج الأزهر، على هاتفك النقال، للتعرف على نتيجتك فور الإعلان عنها، برقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية

متابعة أخبار النتائج من خلال موقع الأزهر التعليمي. الدخول على موقع الأزهر التعليمي للاستعلام عن النتائج، بوابة الأزهر الإلكترونية. إدخال رقم جلوس الطالب فقط. اضغط”بحث”.

يتوقع اعتماد نتيجة المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الجمعة 25 يناير 2019، على أن يتم الإعلان عنها في نفس اليوم أو من الممكن الإعلان عنها في اليوم التالي.

تحديث 22 يناير 2019: أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، المتحدث الرسمي، الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب في المرحلة الابتدائية ورصدها وتجميعها، ويتم اعتمادها ثم الإعلان عنها في نهاية هذا الأسبوع، على أن يتم إعلان نتائج الإعدادية والثانوية الأزهرية بالأسبوعين التاليين.

تم اعتماد جميع نتائج المرحلة الابتدائية الأزهرية وكذلك لإعدادية، ويتوقع الإعلان عنها اليوم الخميس عبر بوابة الأزهر التعليمية.

تحديث 24 يناير 2019: تم الإعلان عن تأجيل موعد الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرين لحين اعتماد النتائج، كما أنهى طلاب المرحلة الثانوية امتحانات منتصف العام اليوم.

تحديث 25 يناير 2019: يتوقع اعتماد نتيجة المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الجمعة 25 يناير 2019، على أن يتم الإعلان عنها في نفس اليوم أو من الممكن الإعلان عنها في اليوم التالي.

يتم احتساب 325 درجة للطلاب للفصل الدراسي الأول ومثلهم للفصل الدراسي الثاني، على أن يتم امتحان القرآن الشفوي منفردا، أما امتحان الكمبيوتر لا يتم احتساب درجاته في المعاهد الحكومية، يتم فقط احتسابها في المعاهد الأزهرية الخاصة.