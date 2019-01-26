تراند اليوم : Drive - اسماء المستفيدين من 100 دولار من قطر 26-1-219 برقم الهوية

غزة / الخليج 365

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة تنويه بخصوص صرف ال100$ للأسر الفقيرة في غزة.

وأكدت الوزارة أنه تم اليوم الصرف لعدد 44 ألف أسرة حتى يوم الاثنين المقبل، وهم الكشف الذين استلموا ال 100 $ الشهريين الماضيين وبذلك يكون هذا الكشف قد استلم ثلاث مرات .

رابط الفحص | اضغط هنا

رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي .

أما بخصوص كشف ال50 ألف أسرة الجديد سيبدأ الصرف لهم من صباح يوم الثلاثاء القادم حتى الخميس وهم كشف جديد لأسر سجلت عبر الموقع الالكتروني قبل شهر تقريبا.

فمن المتوقع أن يتم اصدار رابط الفحص الخاص بهم غدا أو بعد غد على ابعد تقدير.