تراند اليوم : فيديو طفلة البلكونة كامل بجودة عالية HD

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وذكر مصدر أمنى أنه تم القبض على المتهمة داخل شقتها بحدائق أكتوبر، التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، واعترفت المتهمة أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية، عقب القبض عليها قائلة "أنا معرفش إن الفيديو انتشر على الفيسبوك أو فى بلاغ ضدى، كل اللى حصل إن ابنى ضيع مفتاح الشقة ومش عارفة ادخلها، فحاولت ادخله من البلكونة"

وتم ضبط المتهمة بعد تحديد المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر والنقيب أحمد راغب، مكان تصوير مقطع الفيديو، حيث تم مداهمة شقة المتهمة عقب الحصول على إذن من النيابة والقبض عليها.

وتقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة، ببلاغ للنائب العام، فى واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعي "لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدي الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل ( 16000 ) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة نظرا لأن السيدة فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل " بأنه لا يستطيع وسيقع " وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوى، إلى أنه حرصاً علي مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة على أن المجلس يتابع على مدار الـ 24 ساعة، ويرصد أى انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليتدخل على الفور لحماية أى طفل معرض للخطر.

بدوره، قال محسن عبدالراضي، مصور فيديو سيدة طفل البلكونة، إنه حرص على تصوير الفيديو لتوثيق الواقعة بالصوت والصورة.

وأضاف عبدالراضي، على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، منذ قليل: "ملحقتش أعمل حاجة ولا كنت هلحق أعمل حاجة.. لأنه ببساطة أنا في الدور السادس في العمارة المجاورة والواقعة في الدور الثالث في العمارة المواجهة لي".

وتابع صاحب الفيديو: "لما أنزل هيكون الولد وقع والله يرحمه، فكان الحل أصور وأوثق القصة علشان نجيب حق الطفل اللي ما لوش ذنب غير أنه لأم لا تعرف حاجة عن الأمومة والإنسانية، وإننا نزعقلها أنا والجيران ونخوفها إننا شايفينها وده اللي حصل وسحبت الطفل بعد كده".

وأوضح أنه نشر الفيديو عبر صفحة سامي عبدالراضي، وانتشر كالنار في الهشيم، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي استجابت وتحركت وزارة الداخلية على الفور.

وتابع: "الست هتتحاسب.. والأسرة لن يلحق بها أي ضرر.. والطفل هيتربى تربية كويسة، أنا صورت وعرفنا نجيب حقه خلال ساعات بس فيه زيه كتير يا ريت نقدر نوصل ليهم، وعى أي حال الست في قسم الجيزة للتحقيق معها والطفل في يد أمينة بوزارة التضامن الاجتماعي".

وحاول بعض الجيران الذي التقط أحدهم الفيديو وقف ما يحدث خوفا على الطفل، وقال أحدهم: "ياست حرام عليكي بتعملي إيه؟! الواد هيقع"، فيما قالت سيدة أخرى: "الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى"، دون أي رد فعل من السيدة.