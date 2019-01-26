تراند اليوم : رابط دعم الخبز ( تسجيل دعم الخبز 26-1-2019 ) da3mak موقع دعم الخبز الرسمي رابط تسجيل دعم الخبز 2019...

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بالعديد من الاخبار التي تفيد بفتح رابط التسجيل لمشروع دعم الخبر، حيث انتشرت العديد من الإشاعات باقتراب موعد صرف دعم الخبز لعام 2019 التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام .

بل أن بعض المنشورات وضعت روابط غير صحيحة ، للتسجيل ، إلا أن منصة حقك تعرف الحكومية، سارعت لنفي الخبر.

فقد اكد مصدر حكومي في الحكومة الاردنية ان الية وتفاصيل دعم الخبز لم تعلن حتى الان ولم يتم اقرار الالية والاسس من مجلس الوزراء .

واضاف المصدر انه لم يتم اطلاق اي موقع لاستقبال وتقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي لعام 2019.

واكد ان ما يتم تداوله وتناقله حول موقع الكتروني لاستقبال الطلبات يخص العام الماضي والقصد من تناقله للاشاعة وتظليل المواطنين مشيرا الى انه لم يتم حتى الآن وضع اي أسس او تعليمات او اتخاذ أي قرار بخصوص صرف الدعم او دعوة المواطنين لتقديم الطلبات المتعلقة بصرف الدعم النقدي لعام 2019

رابط دعم الخبز :-

موقع " دعمك " على الانترنت الذي يتيح للأسر الاردنية والافراد تعبئة طلب الاستفادة من الدعم النقدي.

ويمكن للمواطنين من ارباب الاسر والافراد استخدام هذا الموقع لتعبئة النموذج بشكل يسير وواضح ، مع التنويه ان دقة المعلومات الواردة في هذا النموذج شرط اساسي لاستحقاق الدعم ومن الضروري القيام بتدوين المعلومات المطلوبة بشكل واضح ودقيق.

رابط التسجيل دعم الخبرز 2019 من خلال الرابط التالي .

وقد تم تطوير موقع يمكن الوصول له من خلال الرابط التالي: www.da3mak.jo . حيث كانت الحكومة قد اعلنت في خطاب الموازنة عن التوجه لتقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الأسر والافراد، ضمن توجه الحكومة للتحول إلى دعم المواطن الأردني المستحق بدل دعم السلعة.

ولما كانت المعلومات المالية متوفرة عن موظفي ومتقاعدي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية، فلا داعي لهذه الفئات لان تقوم بتعبئة النموذج على الموقع الالكتروني المخصص لذلك.