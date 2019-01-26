رانيا يوسف تصرح حول حقيقة الفيديو الإباحي

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حقيقة الفيديو الإباحي المزعوم لها، بعد أن انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت رانيا يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك موقع الكتروني غير رسمي يبث من تركيا قرر الزج باسمها على فيديو فاضح، رغم أنها لم تظهر به، وأن الفتاة التي يرددون أنها هي لا تشبهها على الإطلاق، ولكنهم قرروا كتابة اسمها لزيادة عدد زوار موقعهم.

وتابعت، "اسمي أصبح يدرج في أي مصيبة وأنا وأطفالي ندفع الثمن، حاولت أ فتح الفيديو لم أعرف، وأصبحنا "ملطشة"، وكل يوم الصبح نصحى على خبر سيئ".

ووفقاً لموقع "سبوتنيك"، أكدت رانيا يوسف أنها تحدثت مع نقابة الممثلين المصرية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المسيئين لها، وستطلب غلق الموقع لأنه غير مصرح به.

وأردفت منفعلة: "لابد من محاسبة أي شخص سينقل من هذا الموقع".

يذكر أن رانيا يوسف، أصدرت بيانا إعلاميا، أول أمس الخميس، يحمل تهديدا لبعض الجهات.

أعلن المكتب الإعلامي لرانيا يوسف، عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.

وأكد المكتب أنه لن يتم التساهل مع أي شخص يتداول أو يساعد في نشر مواد كاذبة ومسيئة حول رانيا يوسف، مشدداً على محاسبته بشكل قانوني.