رانيا يوسف تقرر مقاضاة كل من أساء لها على المواقع الالكترونية أو الجرائد

صرح المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، بأنه قرر بان يتم مقاضاة أي موقع الكتروني أو صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي او جريدة، تسيء للفنانة سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

كما أشار المكتب خلال بيان له تم نشره من خلال صفحة الفنانة رانيا يوسف الفنية على موقع انستجرام، بأنه سوف يتحرك بشكل قانوني ضد نشر إخبار أو صور يتم نشرها بغرض التشهير بالفنانة، وان التحرك القانوني سيكون وفق نصوص قانون العقوبات.

كما أن المكتب لن يتهاون مع أي شخص يساعد بنشر مواد مسيئة من صور أو أخبار عن الفنانة رانيا يوسف، وستقوم بمحاسبة من يسيء لها بشكل قانوني، حيث قد جاء البيان بعد أن حدث العديد من مواقف أثارت فيها الجدل للفنانة رانيا يوسف، خاصة بعد أزمة فستانها الذي حدث في حفل ختام الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي.