تقديم الامن العام – رابط القبول والتسجيل بالامن العام “رتبة جندي” عبر ابشر للتوظيف

نقدم لكم زوارنا الأفاضل من المملكة العربية السعودية أخبار الأمن العام القبول والتسجيل، حيث تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

نواصل متابعينا خلال تقريرنا التالي أخبار تقديم الامن العام على الدورات العسكرية من حيث توضيح موعد التقديم 1440 والشروط المطلوبة عبر بوابة ابشر للتوظيف.

الامن العام

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للدورات العسكرية بالأمن العام برتبة “جندي” لحاملى الثانوية العامة وما يعادلها وذلك للتعيين عليها بعد التخرج بمناطق المملكة المختلفة.

الامن العام القبول والتسجيل

ملحوظة هامة

أظهرت شروط القبول إزالة شرطي وجود رخصة قيادة سارية المفعول لدى المتقدم وألا توجد عليه مخالفات مرورية واللذين نص عليهما الإعلان السابق الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق بتاريخ 1440/5/8 بعد توجيه وزير الداخلية بإعادة دراسة شروط القبول والتسجيل.

وتتمثل الشروط الجديدة في كل من:

لابد وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن (17) عاما وألا يزيد عن (30) وقت تقديم الطلب

لابد من اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وإختبار اللياقة وكافة مراحل القبول

ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم مع مناسبة الطول مع الوزن وفقا للائحة الطبية لوزارة الداخلية

ألا يكون المتقدم متزوجا بغير سعودية

لابد أن يكون المتقدم متمتعا بحسن السير والسلوك غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة تخل بالشرف والأمانة

ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظائف خاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية وألا يكون مطرودا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا يكون المتقدم موظفا بأي جهة حكومية.

رابط تقديم الامن العام عبر ابشر توظيف

يتم التقديم من خلال هذا الرابط من هنا

هذا ويتم التقديم واستقبال الطلبات في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 1440/5/21 حتى تمام العاشرة من يوم الخميس الموافق 1440/5/25 عبر بوابة أبشر توظيف.