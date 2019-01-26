الحلقه 132 ارطغرل الجزء الخامس تشهد عودة ارتوك لمنصبه .. قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 132 مترجمة مدبلجة للعربية

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ينتظر جمهور ارطغرل الحلقة 132 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة تي ار تي وموقع النور، والتي قد عرضت اليوم، بعد أن تأجلت الأسبوع الماضي بسبب أعياد الميلاد المجيد في تركيا، ونالت الحلقات السابقة من مسلسل ارطغرل الكثير من الاهتمام والمتابعة من قبل متابعي المسلسل بسبب الأحداث والمفاجآت المتلاحقة، وحصلت على نسب مشاهدة عالية، وقد أتى نجاح الجزء الخامس بعد سلسلة نجاحات حققها المسلسل في الأجزاء السابقة، ويعتبر المسلسل من روائع الدراما التركية التي تألقت في مختلف أنحاء الوطن العربي، خاصة مع عدم وجود أعمال تاريخية عربية منافسة، وحقق أبطال المسلسل نجاحا منقطع النظير.
قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 132 هو ما نقدمه لكم اليوم زوار موقعنا نجوم مصرية، ويستند مسلسل قيامة ارطغرل إلى قصة حقيقية واردة في التراث التركي، وإن لم يوجد عليها الكثير من الدلائل، وبالطبع تستند قصة مسلسل ارطغرل على بعض الحقائق التاريخية، ويعتمد السيناريو على الحبكة الدرامية الواجب وجودها في ذلك النوع من المسلسلات، ويأتي نجاح مسلسل ارطغرل الجزء الخامس والذى وصل بمشاهديه إلى الحلقة رقم 132، بعد نجاح الأجزاء الأربعة الماضية.
أحداث الحلقة 132 بالتفصيل
الأم هايماه تسأل ولدها عن سر اختياره لإيلبلغي، على الرغم من أن بيبولات كان يريد تزويجه سيرما، فيجيبها أرطغرل بأنه يتقي شر سيرما بطلبه لأختها إيلبلغي، وذلك لعلمه بأنها مثل أخيها بيبولات، وأرطغرل يريد أمًا صالحة لأولاده، لذا وقع اختياره على أختها إيلبلغي وليست سيرما.
سالجان تؤكد لإييلبلغي أن أرطغرل لا يحبها، وأنه لا زال يحب زوجته حليمة، ولن يجتمع حبه لحليمة مع حبه معها، كما لا يجتمع سيفان في غمد واحد.
سيرما تكيد لأختها إيلبلغي بعد طلب أرطغرل الزواج منها ووافقت أمام الناس، وتقول لها ان بيبولات سيقف أمام زواجها من أرطغرل، وهي تفعل ذلك لأنها تحب ارطغرل وكانت ترغب بالزواج منه.
سيرما تشعر بخيانة أختها لها، خاصة وأنها قد سألتها إن كانت معجبة بالسيد أرطغرل فصمتت، وتم الاتفاق مع أخيها بيبولات على تزويج سيرما له.
أرطغرل ينقذ إيلبلغي من الزواج بالأمير بهاء الدين، وهو يعلم أنها لا ترغب في الزواج منه، كما يحقق هدفه بعقاب الأمير بهاء الدين، خاصة بعد أن وافقت إيلبلغي أمام الناس من الزواج منه.
المغول يتفقون مع بيبولات، ويتفق معهم بيبولات على أرطغرل، وقد أذلوا الأمير بهاء الدين، وداسوا على رأسه بالأقدام، بعد أن لم يتمكن من إحضار الصندوق لهم، ولا القضاء على أرطغرل.
ملخص احداث الحلقة 131 من مسلسل ارطغرل
يخرج ارطغرل من القلعة منتصرًا بعد أن هدد أورانوس (دراغوس المزيف) بأن أي تصرف طائش قد يؤدي إلى أن تُدك القلعة على رأسه وعلى رأس جنوده.
يذعن أورانوس للتهديد ويستجيب لمساومة أرطغرل، إذ عقد معه اتفاقية قال عنها أرطغرل أنها ستفيده على المستوى البعيد المدى.
يطلب أرطغرل القرب من قبيلة أبناء أومور عن طريق الزواج من ابنته إيلبلغي، وذلك ليأمن شرهم، فهو زواج سياسي كما اطلق عليه.
موعد عرض الحلقة العاشرة من الجزء الخامس ارطغرل “الحلقة 131” على قناة اليرموك
يتم عرض الحلقة 132 من مسلسل ارطغرل التركي على قناة TRT التركية وقناة وطن وقناة دعوة في المواعيد وعلى الترددات التالية.
وكانت قناة اليرموك قد أعلنت عن موعد عرض الحلقة 132 من مسلسل أرطغرل، وعلى أن يكون ذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والأردن، وعلى أن تكون الإعادة يوم الجمعة الساعة الواحدة ظهرًا.
أعلنت قناة دعوة عن موعد عرض الحلقة 132 ارطغرل، وعلى أن يكون يوم الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة.
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