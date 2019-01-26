الحلقه 132 ارطغرل الجزء الخامس تشهد عودة ارتوك لمنصبه .. قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 132 مترجمة مدبلجة للعربية

ينتظر جمهور ارطغرل الحلقة 132 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة تي ار تي وموقع النور، والتي قد عرضت اليوم، بعد أن تأجلت الأسبوع الماضي بسبب أعياد الميلاد المجيد في تركيا، ونالت الحلقات السابقة من مسلسل ارطغرل الكثير من الاهتمام والمتابعة من قبل متابعي المسلسل بسبب الأحداث والمفاجآت المتلاحقة، وحصلت على نسب مشاهدة عالية، وقد أتى نجاح الجزء الخامس بعد سلسلة نجاحات حققها المسلسل في الأجزاء السابقة، ويعتبر المسلسل من روائع الدراما التركية التي تألقت في مختلف أنحاء الوطن العربي، خاصة مع عدم وجود أعمال تاريخية عربية منافسة، وحقق أبطال المسلسل نجاحا منقطع النظير.

قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 132 هو ما نقدمه لكم اليوم زوار موقعنا نجوم مصرية، ويستند مسلسل قيامة ارطغرل إلى قصة حقيقية واردة في التراث التركي، وإن لم يوجد عليها الكثير من الدلائل، وبالطبع تستند قصة مسلسل ارطغرل على بعض الحقائق التاريخية، ويعتمد السيناريو على الحبكة الدرامية الواجب وجودها في ذلك النوع من المسلسلات، ويأتي نجاح مسلسل ارطغرل الجزء الخامس والذى وصل بمشاهديه إلى الحلقة رقم 132، بعد نجاح الأجزاء الأربعة الماضية.

أحداث الحلقة 132 بالتفصيل

الأم هايماه تسأل ولدها عن سر اختياره لإيلبلغي، على الرغم من أن بيبولات كان يريد تزويجه سيرما، فيجيبها أرطغرل بأنه يتقي شر سيرما بطلبه لأختها إيلبلغي، وذلك لعلمه بأنها مثل أخيها بيبولات، وأرطغرل يريد أمًا صالحة لأولاده، لذا وقع اختياره على أختها إيلبلغي وليست سيرما.

سالجان تؤكد لإييلبلغي أن أرطغرل لا يحبها، وأنه لا زال يحب زوجته حليمة، ولن يجتمع حبه لحليمة مع حبه معها، كما لا يجتمع سيفان في غمد واحد.

سيرما تكيد لأختها إيلبلغي بعد طلب أرطغرل الزواج منها ووافقت أمام الناس، وتقول لها ان بيبولات سيقف أمام زواجها من أرطغرل، وهي تفعل ذلك لأنها تحب ارطغرل وكانت ترغب بالزواج منه.

سيرما تشعر بخيانة أختها لها، خاصة وأنها قد سألتها إن كانت معجبة بالسيد أرطغرل فصمتت، وتم الاتفاق مع أخيها بيبولات على تزويج سيرما له.

أرطغرل ينقذ إيلبلغي من الزواج بالأمير بهاء الدين، وهو يعلم أنها لا ترغب في الزواج منه، كما يحقق هدفه بعقاب الأمير بهاء الدين، خاصة بعد أن وافقت إيلبلغي أمام الناس من الزواج منه.

المغول يتفقون مع بيبولات، ويتفق معهم بيبولات على أرطغرل، وقد أذلوا الأمير بهاء الدين، وداسوا على رأسه بالأقدام، بعد أن لم يتمكن من إحضار الصندوق لهم، ولا القضاء على أرطغرل.