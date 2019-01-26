كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارطغرل 132 موقع النور .. موقع النور يعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقه 132 كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 132 هو ما نقدمه لكم اليوم زوار موقعنا نجوم مصرية، ويستند مسلسل قيامة ارطغرل إلى قصة حقيقية واردة في التراث التركي، وإن لم يوجد عليها الكثير من الدلائل، وبالطبع تستند قصة مسلسل ارطغرل على بعض الحقائق التاريخية، ويعتمد السيناريو على الحبكة الدرامية الواجب وجودها في ذلك النوع من المسلسلات، ويأتي نجاح مسلسل ارطغرل الجزء الخامس والذى وصل بمشاهديه إلى الحلقة رقم 132، بعد نجاح الأجزاء الأربعة الماضية.

وأذيعت مساء أول أمس الأربعاء المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل الذى يعد من اكثر المسلسلات التركية متابعة في تركيا والوطن العربي، حيث يترقب عشاق متابعة احداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس عرض حلقة المسلسل على قناة trt التركية وهى الناقلة حصريا لمسلسل قيامة ارطغرل باللهجة التركية الأصلية، ويبدأ العرض الأول لحلقات المسلسل مساء الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، على ان يتم اعادة عرض الحلقة على موقع النور بالترجمة العربية فور انتهاء الحلقة مباشرة على قناة trt التركية، كما تشترك بعض القنوات العربية باعادة عرض حلقات المسلسل وسوف نوضح لكم القنوات التى تنقل عرض مسلسل قيامة ارطغرل وترددها على الاقمار الصناعية .

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