مواعيد وقنوات عرض قيامة أرطغرل الجزء الخامس .. ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 132 على موقع النور

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بعد النجاح الباهر الذي حققته المواسم الأربعة الماضية نقدم لكم مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، والذي يعرض على قنوات trt التركية وقناة دعوة وقناة اليرموك بالإضافة إلى قناة القدس، وقد أعلنت قناة اليرموك وقد كانت أول قناة عربية تعلن عن إذاعتها لحلقات المسلسل في المواعيد المقررة والموجودة في الجدول أسفل المقال، وقد انتهت حلقات الموسم الرابع من المسلسل بموت حليمة خاتون وولادة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

ارطغرل الجزء الخامس حلقة 132 تُعرض على قناة تي أر تي التركية، وهي الحلقة التي يعرضها موقع النور حصرياً بعد عرضها على قناة تي آر تي بساعات قليلة مترجمة، وتعرض قناة اليرموك الحلقة 132 من مسلسل ارطغرل في المواعيد الموضحة في الربط السابق، وتعود بنا أحداث المسلسل إلى القرن الثالث عشر بين حلب وأنطاكيا، وبطل المسلسل هو الغازي ارطغرل، أحد الشخصيات الواردة في التراث التركي، وهو والد مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول، والذي يقوم بتجسيد دوره في المسلسل أنجين ألتان دوزياتان.

مسلسل قيامة ارطغرل صور مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الخيانات التي تعرض لها أرطغرل من قبيلته، والخيانات داخل القبائل التركية وبعض الأفراد الذين تعاملو مع الأعداء، والصعوبات التي واجهها أرطغرل للتخلص من الخطر الروماني ومواجهة الخطر المغولي .

وقد كانت الحلقة الأولى من الجزء الخامس حلقة مميزة، والبعض توقع عودة حليمة خاتون بوجه آخر وذلك بسبب الشبه الكبير بين الممثلة التي قامت بدورها “إسراء بلقيتش”، والممثلة التي تقوم بدور أيبلغي هذا الجزء “الجزء الخامس”، بالإضافة إلى بزوغ دور عثمان الأول والمؤسس التاريخي للدولة العثمانية في هذا الجزء وقيامه بعدد من البطولات فيه، وهو ما سنتابعه معًا خلال الحلقات القادمة. وقد جاء في حوار لأنجيل ألتان دوزياتان مع الأناضول، أنه ذهب إلى الدوحة ليشاهد بنفسه النجاح الذي حققه “قيامة ارطغرل” في الوطن العربي، وأكد أنه لم يكن يتوقع ذلك النجاح، وهو سعيد به، إلا أن أحد عوامل ذلك النجاح، هو توق العرب والمسلمين عمومًا إلى بطل شجاع مثل أرطغرل.

ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 132 يعود أرتوك لعمله مجددًا كمستشار لدى أرطغرل ومستودعًا لأسراره، إلا أنه لا زال فاقدًا للبصر ولا زال سافجي يبحث له عن دواء. توافق إيلبلغي على طلب أرطغرل بالزواج منها أمام الناس، وهو ما يضع الأمير بهاء الدين وأخيها بيبولات في موقف حرج، إلا أن سماعهم لخبر الاستيلاء على الذهب، جعل الكلام في هذا الموضوع ينتهي لحين التعرف على سارقي الذهب من خان القوافل. يجتمع أرطغرل مع أمه هايماه وأرتوك وزوجة أخيه ويتحدث إليهم بشان رغبته بالزواج من إيلبلغي وإطاحته بجميع خطط بيبولات وبهاء الدين وسيرما. يعلم أرطغرل بأن إيلبلغي هي أم صالحة لأولاده، وهي ليست كأخيها بيبولات وأختها سيرما، كما أن ارطغرل يعلم يعلم بعدم رغبتها من الزواج بالأمير بهاء الدين. المغول يدوسون على رقبة الأمير بهاء الدين بالأقدام، خاصة وانه لم يتمكن من إحضار الصندوق لهم، ويستقطبون بيبولات ويتفقون معه للقضاء على أرطغرل، كما يخطط المغول لدخول سوغوت. يدخل دراغوس في مواجهة مباشرة مع ارطغرل لأول مرة، ويحاول قتله بالسكين، وذلك بعد ان خطط لاستدراجه إلى القلعة.