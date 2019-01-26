مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل .. قائمة ترددات القنوات الناقلة لـ قيامة أرطغرل الحلقة 132

ارطغرل الجزء الخامس حلقة 132 تُعرض على قناة تي أر تي التركية، وهي الحلقة التي يعرضها موقع النور حصرياً بعد عرضها على قناة تي آر تي بساعات قليلة مترجمة، وتعرض قناة اليرموك الحلقة 132 من مسلسل ارطغرل في المواعيد الموضحة في الربط السابق، وتعود بنا أحداث المسلسل إلى القرن الثالث عشر بين حلب وأنطاكيا، وبطل المسلسل هو الغازي ارطغرل، أحد الشخصيات الواردة في التراث التركي، وهو والد مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول، والذي يقوم بتجسيد دوره في المسلسل أنجين ألتان دوزياتان.

وبعد النجاح الباهر الذي حققته المواسم الأربعة الماضية نقدم لكم مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، والذي يعرض على قنوات trt التركية وقناة دعوة وقناة اليرموك بالإضافة إلى قناة القدس، وقد أعلنت قناة اليرموك وقد كانت أول قناة عربية تعلن عن إذاعتها لحلقات المسلسل في المواعيد المقررة والموجودة في الجدول أسفل المقال، وقد انتهت حلقات الموسم الرابع من المسلسل بموت حليمة خاتون وولادة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

مسلسل ارطغرل على موقع النور

ولا زال المسلسل ينافس المسلسلات التاريخية العالمية، خاصة وأنه يعتم باستعراض قيم القوة والشجاعة والتي كان يتمتع بها ارطغرل، وهو والد عثمان الأول مؤسس الدول العثمانية، ويحاول المسلسل تمجيد الدولة العثمانية واغفال الجانب الآخر المظلم منها.

ويتمتع مسلسل أرطغرل بقاعدة جماهيرية متزايدة حلقة من بعد حلقة، كما يتمكن المسلسل على مدار ساعتين كاملتين وهي مدة الحلقة من سرقة القلوب عبر الأحداث المشوقة التي يتم عرضها بحرفية وجودة عالية.

وقد عبر أنجين ألتان دوزياتان بطل الملحمة الدرامية قيامة ارطغرل، عن سعادته بنجاح عمله الدرامي في شتى أنحاء العالم، خاصة في الوطن العربي، وأشار إلى عدم توقعه لذلك النجاح، إلى أن جودة العمل وحرفيته، فضلًا عن انتظار العرب والمسلمين لقائد مثل أرطغرل، جعله ينجح ويحقق انتشارًا واسعا بذلك الشكل.