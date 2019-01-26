حليمة بولند تنقل للمستشفى في ختام معرض انا كويتي

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر حسابها على سناب شات مقطعاً مصوراً خلال تلقيها العلاج في المستشفى بعد تعرضها لنزلة معوية شديدة أثناء حضورها حفل افتتاح معرض "أنا كويتي".

وعلقت بولند خلال تصويرها :" شكرًا لكل اللي سأل عني..أحب اطمنكم أني بخير مجرد نزله معوية وان شاء الله اتحسن..بحبكم"، وفق ما ورد على "البوابة".

وكانت بولند قد أحست بألم شديد في بطنها في ختام المعرض، نقلت على إثره للمستشفى لمعرفة سببه والاطمئنان على حالتها.

يذكر بأن جمهور بولند كان قد هاجمها مؤخراً بسبب مشاركتها في أحد الإعلانات الدعائية وظهورها شبه عارية بتصرفات جريئة وخادشة للحياء بحسب وصفهم.