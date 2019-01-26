أوما ثورمان وابنتها في أسبوع الموضة في باريس

تألقت الفنانة أوما ثورمان برفقة ابنتها مايا هوك خلال ظهورهما في عرض دار الأزياء العالمية جورجيو أرماني ضمن أسبوع الموضة في باريس، ولفتت الأم وابنتها الأنظار إليهما في الحفل بسبب الشبه الكبير بينهما؛ إذ بدت مايا نسخة مُصغرة من والدتها وارثة عنها ملامحها ولون عينيها.

وتألقت مايا بمعطف فرو طويل باللون الأزرق السماوي، مع قميص أبيض نسقته ببابيون أسود، كما ارتدت بنطلونًا عريضًا باللون الأزرق، وحذاءً مُدببًا من الأمام باللون الأسود، وزادت من أناقتها تسريحة شعرها البسيطة، حيث ظهرت بالشعر القصير المموج.

أما والدتها النجمة العالمية أوما ثورمان؛ فاختارت اللون الأسود لإطلالتها، واعتمدت تنورة طويلة من قماش الساتان تميزت بطبقاتها الكثيرة مع حزام عريض عند الخضر، وبليزر من المخمل الأسود، بأطراف من القماش اللامع، وجاء أسفله توب باللون الأسود، كما أمسكت بيدها حقيبة كلاتش باللونين الأسود والفضي.

يُذكر أن مايا هوك اختارت أيضًا أن تمشي على خطى والدتها في عالم الفن، وشاركت في عدد من الأعمال، أهمها شخصية جور مارش في فيلم Little Women عام 2017، وشاركت في الموسم الثالث من المسلسل الشهير Stranger Things، وفيلم Once Upon a Time in .Hollywood

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