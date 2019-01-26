“استعلم” نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 “الشهادة الإعدادية” الترم الأول جميع المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية والمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول لكل المحافظات سنوفرها لكم عبر تلك المقالة برقم الجلوس عبر المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم برقم الجلوس، حيث سيكون طلاب الثالث الإعدادي 2019 بجميع المحافظات “القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة – الفيوم – بورسعيد – بني سويف اسوان ودمياط وقنا وغيرهم من باقي المحافظات المصرية التي سوف نتابعها جميعاً حتي ظهور جميع النتائج الخاصة بها.

وقد انتهي طلبة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات يوم الخميس 24 من شهر يناير وسوف تظهر النتائج الخاصة بهم توالياً بعدما ينتهي كل المحافظات من عمليات التصحيح، وسيكون مجموع درجات الترم الأول هو 140 درجة، حيث سيكون مجموع درجات العربي 40 درجة، بينما ستكون اللغة الانجليزية والرياضيات 30 درجة لكل منهما أما الدراسات الاجتماعية والعلوم ستكون 20 درجة لكل مادة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

سنضيف كلمة ظهرت بدلاً من كلمة قريباً في حال ظهور أي من النتائج بالمحافظات المصرية بالأسفل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأسكندرية قريبا نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مرسى مطروح قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة قريباً نتيجة الصف الثالث الابتدائي محافظة الفيوم قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلة قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسوان قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة اسيوط قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة قنا قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة السويس قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة شمال سينا قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة جنوب سيناء قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الوادي الجديد قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة حلاب وشلاتين قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاقصر قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحر الأحمر قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بور سعيد قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف قريباً نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط قريباً

في حالة ظهور أي نتيجة بأي محافظة من المحافظات المصرية سنكون معكم، هذه المقالة خاصة بظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات المصرية ومتابعة مستمرة على مدار الأيام المقبلة.