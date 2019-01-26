نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم السبت 26-1-2019 في البنوك سعر العملات العربية والأجنبية، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم السبت 26-1-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.84 إلى 17.90 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.96 إلى 17.98، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.90 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.97 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.28 للشراء و20.42 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.91 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.91 17.96 أسبوع واحد البنك العقاري المصري العربي 17.91 17.98 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.90 17.98 أسبوعين بنك الإسكندرية 17.89 17.96 شهر واحد بنك البركة 17.89 17.96 شهر واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.88 17.96 شهرين المصرف العربى الدولى 17.86 17.96 4 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.86 17.96 أسبوع واحد البنك الأهلى اليونانى 17.86 17.96 5 شهور بنك التعمير والإسكان 17.86 17.96 3 أيام بنك القاهرة 17.86 17.96 4 شهور بنك قناة السويس 17.86 17.96 3 أيام البنك المركزى المصرى 17.86 17.97 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.85 17.95 3 أيام البنك المصرى الخليجى 17.85 17.95 3 أيام كريدى أجريكول 17.85 17.95 3 أيام بنك المشرق 17.85 17.95 3 أيام بنك بلوم 17.85 17.95 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.84 17.94 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.84 17.94 3 أيام بنك عودة 17.84 17.94 3 أيام المصرف المتحد 17.84 17.94 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 17.84 17.94 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.84 17.94 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.83 17.93 3 أيام بنك مصر 17.79 17.89 4 شهور البنك الزراعى المصرى 17.79 17.89 أسبوعين البنك الأهلي المصري 17.79 17.89 3 أسابيع البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.45 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 20.35 بنك مصر البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 20.45 20.64 أسبوع واحد بنك القاهرة 20.40 20.61 4 أسابيع البنك العربى 20.40 20.63 سنة واحدة البنك العقاري المصري العربي 20.33 20.45 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 20.32 20.49 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.31 20.43 3 أيام بنك الإسكندرية 20.29 20.47 6 أيام البنك المركزى المصرى 20.29 20.43 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 20.28 20.43 3 أيام المصرف العربى الدولى 20.27 20.42 3 أيام بنك قناة السويس 20.27 20.43 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 20.27 20.43 3 أيام بنك بلوم 20.26 20.42 24 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 20.26 20.42 3 أيام بنك المشرق 20.26 20.42 3 أيام كريدى أجريكول 20.26 20.42 3 أيام البنك المصرى الخليجى 20.25 20.43 3 أيام المصرف المتحد 20.25 20.41 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 20.25 20.41 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 20.25 20.41 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 20.25 20.41 3 أيام بنك عودة 20.25 20.41 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.25 20.41 3 أيام بنك البركة 20.24 20.52 5 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.24 20.40 3 أيام بنك التعمير والإسكان 20.22 20.56 3 أيام بنك مصر 20.19 20.35 3 أيام البنك الزراعى المصرى 20.18 20.66 4 أيام البنك الأهلي المصري 20.12 20.39 يوم واحد

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مبلغ 4.76 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.79، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.87 للشراء و4.89 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.78 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 4.72 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 4.78 4.79 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 4.76 4.79 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 4.76 4.79 5 شهور البنك المركزى المصرى 4.76 4.79 3 أيام بنك بلوم 4.76 4.79 54 دقيقة بنك مصر 4.76 4.77 3 أيام البنك الأهلي المصري 4.76 4.78 3 أسابيع بنك عودة 4.76 4.78 3 أيام البنك المصرى الخليجى 4.76 4.79 3 أيام بنك القاهرة 4.76 4.79 3 شهور بنك قناة السويس 4.75 4.79 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.75 4.79 5 أيام البنك الزراعى المصرى 4.75 4.80 6 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.75 4.80 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 4.75 4.78 3 أيام بنك الإسكندرية 4.74 4.78 6 أيام بنك المشرق 4.74 4.79 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 4.74 4.78 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.80 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.74 4.83 3 أيام كريدى أجريكول 4.74 4.79 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.74 4.78 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.73 4.78 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.73 4.79 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.73 4.79 3 أيام المصرف المتحد 4.73 4.78 3 أيام بنك التعمير والإسكان 4.70 4.79 8 شهور بنك البركة 4.69 4.83 4 أيام البنك العربى 4.67 4.72 سنة واحدة

سعر الدينار الكويتي

بنك بلوم مصر: 58.80 للشراء، و59.21 للبيع. البنك الأهلي المصري: 58.60 للشراء، و58.97 للبيع. البنك التجاري الدولي: 58.68 للشراء، 59.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.88 للشراء، و4.89 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 4.88 للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الدينار البحريني

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.44 للشراء، و47.72 للبيع. بنك الإسكندرية: 46.59 للشراء، و47.62 للبيع.

سعر الريال العماني

بنك الإسكندرية: 46.17 للشراء، و46.63 للبيع. البنك الأهلي المصري: 46.18 جنيه للشراء، و46.44 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك عودة: 4.90 للشراء، و4.93 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 26-1-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 17.85 للشراء، و17.95 للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 20.11 للشراء، وسجل سعر البيع 20.38، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.76، بينما سجل سعر البيع 4.79، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

السبت 26-1-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط 17.85 للشراء، و17.95 للبيع، بينما سجل 20.11 للشراء، وسجل سعر البيع 20.38، تعرف معنا على معظم في البنوك المصرية. ثبات سعر الدينار البحريني في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.44 للشراء، بينما سجل سعر البيع 47.72 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي اليوم 13.30 للشراء، بينما سجل سعر البيع 13.42

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.