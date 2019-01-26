هيثم أحمد زكي يستعد لـ “كابوريا 2”

يستعد الفنان هيثم أحمد زكي لتصوير فيلمه الجديد “كابوريا 2″، والذي يتعاون فيه مع المخرج كريم إسماعيل، ليعيد بهذا العمل النجاح الذي حققه الفنان الراحل أحمد زكي، والفيلم من تأليف عمرو الدالي.

يذكر أن هيثم زكي شارك مؤخرًا في فيلم “الكنز” للفنان محمد رمضان، أحمد رزق، محمد سعد، وغيرهم، كما حقق نجاحًا كبيرًا في دوره من خلال مسلسل “كلبش 2″، بطولة الفنان أمير كرارة، حيث قام بأداء شخصية عاكف أبو العز.

كما شارك هيثم أحمد زكي خلال مشواره الفني في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “حليم”، “كف القمر”، “البلياتشو”، “سكر مر”، مسلسل “دوران شبرا”، “السبع وصايا”، “أستاذ ورئيس قسم”.