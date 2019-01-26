سعر الذهب اليوم السبت 2019/1/26 | ارتفاع متوسطات المعدن الاصفر الان بمحلات الصاغة

نواصل معكم متابعينا الكرام سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال رصد تعاملات الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة وحيث نحرص دائما على متابعة أخر أخبار الاقتصاد ومنها سعر الذهب اليوم، فقد واصل سعر الذهب اليوم السبت 2019/1/26 الارتفاع بداية التعاملات عن اليوم السابق ليسجل عيار 24 حوالي 739 جنيه وسعر عيار الذهب 18 حوالي 554 جنيه.

نظرا لما يلعبه الذهب من دور اقتصادي هام في بناء الدولة باعتباره أحد العناصر التي تؤثر على حركة الأسواق، نقدم لجميع المهتمين بأسعار الذهب التحديث اليومي لسعر الذهب لتوفير كافة المعلومات والبيانات عن الذهب بعياراته المختلفة.

سعر الذهب اليوم

نظرا لما يشكله الذهب اليوم من أهمية كبرى في جميع البلاد نقدم لكم متابعينا عرضا تفصيليا لسعر الذهب بالجنيه المصري إضافة لسعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، كما نحيطكم علما بالتغيرات الطارئة على سعر الذهب بشكل دوري.

سعر الذهب بمحلات الصاغة

عيار الذهب سعر الذهب اليوم عيار 24 739 عيار 22 736 عيار 21 647 عيار 18 554 عيار 14 432 عيار 12 370 الجنيه الذهب 5176 الأوقية 1302 دولار

من خلال الجدول التفصيلي المدون بالمقال يمكنكم متابعي سعر جرام الذهب بالأسواق بالجنيه المصري متابعة الجدول، حيث يتم تحديث الأسعار بالجدول بشكل مستمر بعياراته 18 وعيار 21 وعيار 24 حتى يمكنكم معرفة متوسط أسعار الذهب طوال هذا الشهر.

سعر الذهب اليوم السبت 2019/1/26

جديرا بالذكر أن نشير إلى أن سعر الذهب الآن يتم تحديده بناءا على عدة اتجاهات منها ما يتعلق بمجموعة المستثمرين بالإضافة لسعر الدولار واحتياطي البنوك من الذهب بالإضافة لسعر البترول، كما تلعب حركة العرض والطلب على الذهب دورا مهما أيضا في ذلك، وقد شهدت أسعار الذهب في الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا بسبب اهتمام صناديق الاستثمار بالسلع الأولية كالذهب الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره.

سعر الذهب في اليوم السابق

عيار الذهب سعر الذهب بالجنيه يوم الجمعة عيار 24 730 عيار 21 639 عيار 18 547 عيار 14 426 عيار 12 374

ويؤثر سعر الدولار أيضا على سعر الذهب، فالعلاقة بينهما علاقة طردية في مصر عكس المعروف عالميا فارتفاع سعر الدولار يصاحبه ارتفاع في سعر الذهب، وانخفاض سعر الدولار يصاحبه انخفاض في سعر الذهب نتيجة استيراد مصر للذهب من الخارج، ومع زيادة الطلب على الذهب وقلة المعروض يؤدي هذا بالطبع إلى ارتفاع سعر الذهب مما أدى إلى ركود كبير في حركة بيع وشراء الذهب.

نظرا لما يمثله المعدن الأصفر من قيمة كبيرة يرغب الكثيرون في متابعة أسعاره حيث تذبذب الأسعار ما بين الصعود والهبوط ويمكنكم الآن متابعة حالة الذهب من خلال النشرة الاقتصادية التي نقوم بتقديمها إليكم والعمل على تحديث الأسعار بشكل دوري طبقا لحالة الأسواق.

تحديث

تسجل أسعار الذهب اليوم ارتفاع كبير بمحلات الصاغة بواقع حوالي 5 جنيهات لكل الأعيرة حيث سجل اليوم عيار 24 حوالي 739 جنيه للجرام وسجل عيار 18 554 جنيه للجرام وقفزت الأوقية بنسبةو 1.8% لتسجل 1302 دولار.

تحديث

يواصل المعدن النفيس ارتفاعاته داخل الأسواق ومحلات الصاغة، حيث أدى الارتفاع في الذهب عالما إلى ارتفاعه اليوم داخل محلات الصاغة ونستمر معكم متابعينا الكرام في متابعة حالة الذهب لجميع الأعيرة على مدار الساعة.