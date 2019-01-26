تراند اليوم : هنا- رابط فحص 100 دولار من قطر الدفعة الجديدة عمال واسر فقيرة 26/1/2019 وزارة التنمية برقم الهوية...

فلسطين / الخليج 365

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء صرف المنحة الأميرية القطرية لمساعدات الأسر الفقيرة (100$) لعدد (44) الف أسرة.



حيث سيبدأ الصرف اليوم السبت بعد الساعة الواحدة ظهرا عبر مكاتب البريد وذلك لمن تم الصرف لهم في شهر ديسمبر الماضي.



وسيتم نشر التفاصيل المتعلقة بفئات الصرف ومواعيدها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية ولوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وقالت مصادر محلية إنه تم استدعاء موظفي البريد في جميع محافظات غزة للبدء بصرف مساعدة بمبلغ 100 دولار من المنحة القطرية لعدد من الأسر الفقيرة بالقطاع.

وأضافت المصادر أن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة بواقع 100 دولار امريكي لكل عائلة ستصرف اليوم عبر البريد الساعة 10 صباحًا، وسيتم نشر الكشوفات لاحقًا.

يذكر أن عملية صرف أموال المنحة القطرية ستبدأ اليوم السبت بواقع 44 ألف أسرة، فيما سيتم استكمال باقي عملية الصرف لـ50 ألف أسرة محتاجة يوم غد الأحد.

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