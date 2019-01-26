نور الشربيني تحصل على لقب بطولة «مورجان» للإسكواش

حصلت اللاعبة نور الشربيني، لاعبة المنتخب الوطني والمصنفة عالميا، بلقب بطولة جي بي مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تم استضافتها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أقيمت في الفترة ما بين 16 إلى 24 يناير، حيث أنها تفوقت على زميلتها رنيم الوليلي، لاعبة نادي وادي دجلة، كما أنها اللاعبة المصنفة الأولى على العالم.

حيث قد حصدت نور الشربيني، اللقب الثالث في البطولة، على حساب رنيم الوليلي، خلال اللقاء الذي جمعهم خلال الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة، حيث إنها قد استطاعت الحصول على الفوز خلال 3 أشواط نظيفة في مباراة قد استغرقت 38 دقيقة، بواقع نتيجة 11/9، 8/11، 8/11، وقد نجحت نور في تحقيق رقم قياسي جديد، وتم تتويجها خلال بطولة مرجان باللقب الثالث، وانه لم تتمكن أي لاعبة من الحصول على اللقب على مستوى السيدات لثلاث مرات.