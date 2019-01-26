“استعلم” بوابة الأزهر للنتائج| نتيجة نصف العام 2019 (الابتدائية – الإعدادية) برقم الجلوس

نعرض عليكم متابعة يومية ومستمرة لظهور نتائج المرحلة الابتدائية الأزهرية، نتيجة الترم الأول 2019، من خلال موقعنا المتميز، وذلك بعد انتهاء طلاب المرحلة الابتدائية من أداء امتحانات منتصف العام للعام الدراسي الجاري 2018-2019، نتابع معكم موقع الأزهر الشريف وبوابة الأزهر الإلكترونية، كما نقوم بالرد على تعليقاتكم حول النتيجة وموعد الإعلان عنها، ونستخرج نتائج الطلاب فور الإعلان عنها عبر موقع الأزهر التعليمي.

وكانت بداية امتحانات طلاب الأزهر، في المرحلة الابتدائية في 2 يناير 2019 وانتهت في 8 يناير 2019، ولم ترد لمؤسسة الأزهر شكاوى من الامتحانات، وبدأت أعمال تصحيح أوراق الطلاب فور الانتهاء من كل مادة، على أن نعرض عليكم موعد الإعلان عن النتيجة بمتابعة يومية لجميع الأخبار.

نتيجة الابتدائية الأزهرية

موعد نتيجة الابتدائية الأزهرية

استغرقت فترة امتحانات المرحلة الابتدائية فترة قصيرة، وقد بدأت أعمال التصحيح بعد امتحان كل مادة، بمجموع درجات 325 بالتيرم الأول، يتم الإعلان عن نتائج جميع الطلاب، المرحلة الابتدائية الأزهرية، بعد انتهاء امتحانات آخر مادة لهم، 8 يناير، بجوالي أسبوعين، بمعنى ظهور نتائج منتصف العام الأزهرية قبل نهاية يناير 2019، على أن يتم عرضها جميعها عبر بوابة الأزهر التعليمية للنتائج.

الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

الدخول المتكرر على موقع الأزهر الشريف للتعرف على آخر الأخبار. بعد التعرف على ظهور النتيجة قم بالدخول على بوابة الأزهر التعليمية، والتي تقوم بالإعلان عن النتائج. أدخل رقم جلوس الطالب. أدخل المرحلة التعليمية للطالب (ابتدائي – إعدادي – ثانوي). اضغط”بحث في النتائج”. قم بتحميل تطبيق الأزهر للنتائج على هاتفك المحمول للتعرف على النتائج فور الإعلان عنها.

تحديث 22 يناير 2019: أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، المتحدث الرسمي، الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب في المرحلة الابتدائية ورصدها وتجميعها، ويتم اعتمادها ثم الإعلان عنها في نهاية هذا الأسبوع.

تم اعتماد جميع نتائج المرحلة الابتدائية الأزهرية وكذلك لإعدادية، ويتوقع الإعلان عنها اليوم الخميس عبر بوابة الأزهر التعليمية.

تحديث 24 يناير 2019: تم الإعلان عن تأجيل الإعلان عن نتائج الأزهر، المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية اليوم، بسبب عدم اعتماد النتائج بعد، ومن المتوقع اعتمادها غدا والإعلان عنها في أقرب وقت.

ونتابع معكم زائرينا الكرام النتيجة بشكل يومي، كما نرد على استفساراتكم وتعليقاتكم، ونستخرج النتائج بعد إرسال رقم الجلوس في تعليق، على أن نرسله عبر أيميلك الخاص فور الإعلان عن النتيجة.