“ترقبوا” نتائج امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية الفصل الدراسي الاول 1440-2019 ◀️ نتائج اختبارات اولى ثانوى ازهر وثانية ثانوى ازهري قريباً “

مستمرين معكم في متابعة دورية لكافة الأخبار فيما يخص نتائج امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية (الصف الأول والثاني) بقطاع الأزهر الشريف الفصل الدراسي الأول 2019، بدأ قطاع الأزهر من خلال الإدارة المركزية للامتحانات تحديد مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية بالصف الأول والصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول بالعام 2019/2018، وذلك على مستوى جميع معاهد الأزهرية المنتشرة بالجمهورية، وسوف نستعرض معكم اليوم جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للقطاعين الأدبي والعلمي الأزهري، وحيث نشر قطاع الأزهر على مستوى كافة المعاهد الأزهرية الجداول على موقع الأزهر الشريف حتى يتسنى للطلاب الاستعداد التام لأداء الامتحان، ونحن من خلال موقعنا نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، وعام دراسي سعيد.

إليكم: نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للترم الأول 2019

والجدير بالذكر بعد تم اعتماد جداول امتحانات قطاع الأزهر الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسط تعليمات من سيادته بضرورة التنسيق بين كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة بالجمهورية، من أجل التأكيد على انضباط العملية الامتحانية، من خلال غرفة عمليات لتلقي أي شكاوي ترد من الطلاب وأولياء أمورهم لدراستها وسرعة حلها.

جدول امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية لعام 2019/2018

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، الإدارة المركزية للامتحانات جدول امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية للصف الأول والثاني الثانوي الأزهري، في مختلف محافظات الجمهورية على مستوى كافة المعاهد الأزهرية على مستوى القطاعين العلمي والأدبي وذلك إعتباراً من يوم الاثنين 14 يناير 2019، على أن تستمر الامتحانات على مستوى كافة المعاهد الأزهرية الثانوية على مدار 9 أيام متتالية بالنسبة للقطاعين العلمي والأدبي، مع اختلاف مواد الامتحانات بكل قطاع وإليكم الآن جدول الخاص بكل قطاع من القطاعين العلمي والأدبي لطلاب أولى ثانوي وثانية ثانوي أزهري.

امتحان أولى ثانوي بالقطاع العلمي الأزهري 2019

يخوض الآن طلاب الصف الأول الثاوي الأزهري على مستوى كافة قطاعات المعاهد الأزهرية بالجمهورية، امتحانات الترم الأول لكل شعبة سواء العلمي أو الأدبي، حيث أن الامتحانات بناء على النظام الثانوي الجديد على مرحلتين امتحان أول وامتحان ثاني بكافة الشعب العلمي والأدبي، حيث بدأ طلاب الثانوي الأزهري امتحاناتهم بكافة المواد العلمية والأدبية، يوم السبت 22 ديسمبر 2018، مستمرين حتى الاثنين 31 ديسمبر 2018.

يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري بالقسم العلمي امتحانات ترم الأول يوم الاثنين 14 يناير 2019، على فترتين الأولى تبدأ بمادة الفقه والمادة والفترة الثانية بمادة الجبر وحساب المثلثات، وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء 23 يناير 2019، وتنتهي بمادة الحديث وعلومه في الفترة الأولى ثم مادة الأحياء فترة ثانية.

امتحان أولى ثانوي بالقطاع الأدبي الأزهري 2019

يستكمل طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري بالقطاع الأدبي امتحاناتهم بالمواد الأدبية، يوم الاثنين 14 يناير 2019، بمادة الفقه ، ويليها امتحان مادة علم النفس، وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 23 يناير 2019، بمادة الحديث وعلومة ومادة اللغة الأجنبية الثانية.

امتحان الصف الثاني الثانوي الأزهري بقطاع الأدبي 2019

تبدأ الامتحانات بالصف الثاني الثانوي الأزهري بالقسم الأدبي يوم الاثنين 2019/1/14 ، وتنتهي يوم الأربعاء 2019/1/23.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بالقطاع العلمي 2019

يخوض طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الثانوية الأزهرية بالقطاع العلمي يوم الاثنين 2019/1/14، وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 2019/1/23.

نتابع معكم باستمرار التحديثات العاجلة لامتحانات قطاع الأزهر الشريف، مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتفويق للجميع.

أنهى طلاب الصف الأول الثاوي الأزهري بالقسمين العلمي والأدبي، على مستوى كافة قطاعات المعاهد الأزهرية بالجمهورية، امتحانات الورقة الأولى بالفصل الدراسي الأول 2019، يوم الأثنين 31 ديسمبر 2018، على أن تستأنف امتحانات الورقة الثانية يوم الأثنين 14 يناير 2019.

ما زلنا نتابع معكم أخبار التعليم الأزهري في المرحلة الثانوية، فتابعونا بصفة مستمرة.

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نرصد لكم بوابة الأزهر للنتائج للتعرف على كافة نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات، ومن يرغب في الحصول على النتائج يراسلنا بالتعليقات بالأسفل بإرسال رقم الجلوس، وبيانات الصف الدراسي للعام الحالي، فتابعونا.

تحديث: نتابع معكم أخبار قطاع التعليم الأزهري بكافة المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث انتهت امتحانات كافة صفوف المرحلة الابتدائية من امتحاناتهم لنصف العام الدراسي 2019، على مستوى كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة بالجمهورية يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير 2019، لتبدأ ظهور نتائج تباعاً بجميع الصفوف الدراسية.

نتيجة امتحانات الأزهر أولى وثانية ثانوي 2019

تستمر امتحانات قطاع الأزهر التعليمي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بقطاع الثانوى، حيث تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي ، وكذلك امتحانات الصف الثاني الثانوي بالقسم العلمي والأدبي للترم الأول 2019، يوم الاثنين 14 يناير 2019، لتبدأ بعدها أعمال الكنترول على مستوى كافة الكنترولات المنتشرة على مستوى الجمهورية، تمهيداً لاعتماد كافة النتائج.

تحديث: مازال طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري يواصلون امتحاناتهم للترم الأول 2019، على مستوى كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تحديث: يواصل طلاب النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، امتحاناتهم لنصف العام الدراسي الأول 2019، حتى يوم الأربعاء 2019/1/23.

مازال طلاب الأزهر بالمرحلة الثانوية يواصلون امتحاناتهم بالصف الأول والثاني الأزهري بالقطاعين الأدبي والعلمي، حتي يوم الأربعاء القادم 23 يناير 2019، بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية في وقت واحد.

تحديث: أنهى طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري امتحاناتهم للترم الأول 2019، وبدأت على الفور أعمال التصحيح ورصد الدرجات من خلال الكنترولات المعدة لذلك على مستوى كافة المعاهد الأزهرية المنتشرة بجميع المحافظات.