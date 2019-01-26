كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التطورات الأخيرة حول مسلسل "فالنتينو لـ عادل إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان المصري عادل إمام آخر ما وصلت إليه دراما مسلسله الرمضاني المقبل الذي يحمل اسم “فالنتينو”، والذي دارت حوله الكثير من الشائعات الفترة الماضية.

وأكد “الزعيم” أن مسلسل “فالنتينو” يسير في مساره الطبيعي بلا أي عراقيل أو عواقب تمنع سير عملية التصوير، مطالباً بعدم الاجتهادات الخاطئة قائلاً: “كفاية اجتهادات… خلينا نشتغل”.

وأوضح الفنان عادل إمام أنه تم الانتهاء من كتابة 15 حلقة حتى الآن من المسلسل الذي تولى مهمة تأليفه أيمن بهجت قمر، فيما يخرجه ابنه رامي إمام، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز.

وذكرت مصادر مقربة من فريق العمل في وقت سابق أن “الشركة المنتجة ماجنوم تبحث خلال الفترة الحالية عن قناة عربية، تقوم بشراء المسلسل لعرضه في رمضان المقبل”.

وفي الوقت الذي سادت فيه شائعات عن تأجيل المسلسل، رد السيناريست أيمن بهجت قمر المؤلف بأنّه لا يعلم أي تفاصيل عن تأجيل تصوير المسلسل أو خروجه من السباق الرمضاني”.