تراند اليوم : (وزارة التنمية الاجتماعية) رابط اسماء المنحة القطرية 100 دولار الدفعة الثالثة 26-1-2019

غزة / الخليج 365

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة رابط مباشر لفحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ 100 $ الدفعة الثالثة عبر موقعها الالكتروني.

وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يبدأ اليوم السبت عمليات الصرف لعدد ٤٤ ألف أسرة حتى يوم الاثنين المقبل، وهم نفس الكشف الذين استلموا ١٠٠ دولار سابقاً .

وبخصوص كشف ال50 ألف أسرة الجديد سيبدأ الصرف لهم من صباح يوم الثلاثاء القادم حتى الخميس وهم كشف جديد لأسر سجلت عبر الموقع الالكتروني قبل شهر تقريبا.

الصرف سيكون عبر فروع البريد بالقطاع .

رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي .