تراند اليوم : رابط فحص 100 دولار الدفعة الثالثة .. اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار

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,نزودكم اليوم بروابط فحص 100 دولار 2018 ، بالاضافة لاسماء المستفيدين من 100 دولار عمال و رابط فحص 100 دولار حماس من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، كشف اسماء المستفيدين من 100 دولار قطر رابط فحص 100 دولار فحص اسماء المنحة القطرية.

بدأت مكاتب البريد داخل محافظات قطاع غزة بصرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للاسر الفقيرة والعمال والتي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أمس الجمعة رسميا عبر موقعها الالكتروني .

فقد نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة رابـــــط رسمي لفحص اسماء المستفيدين من منحة العمال والعاطلين عن العمل 100 دولار من قطر 2018 ، داعياً جميع الظاهرة أسمائهم ضمن المستفيدين للمنحة القطرية بضرورة التوجه اليوم السبت لمكاتب البريد لاستلام الـ 100 $ .

لتحميل اسماء المستفيدين من المنحة القطرية ملف اكسل من خلال الرابط التالي .

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة تنوية هام حول صرف المنحة الأميرية القطرية - مساعدات الأسر الفقيرة.

حيث أكدت بأن الصرف للمستفيد الأول فقط، ويجب إحضار الهوية الشخصية للمستفيد.

وأوضحت بأن مكاتب البريد ستكون مخصصة لصرف مساعدات الأسر الفقيرة أيام السبت - الأحد - الاثنين ( 10, 11, 12 نوفمبر ) من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثامنة مساءا.

كما ويمكن الاستعلام عن المستفيدين من مساعدات الأسر الفقيرة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية ، وكذلك من خلال الخدمات الإلكترونية لبنك البريد على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رابط الاستعلام عن الـ 100 دولار عمال :-

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة عن صرف مساعدة بقيمة 100 دولار للأسر المحتاجة في القطاع.

وأعلن وكيل الوزارة يوسف ابراهيم أنه سيتم البدء بالصرف ل٥٠ الف اسرة بواقع ١٠٠ دولار.

لفحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية برقم الهوية عبر موقع وزارة التنمية من خلال الرابط التالي .

لتحميل اسماء المستفيدين من المنحة القطرية ملف اكسل من خلال الرابط التالي .