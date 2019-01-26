تراند اليوم : فحص 100 دولار -- فحص 100 دولار من قطر -- اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار

فحص 100 دولار ،، فحص 100 دولار من قطر -- اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار ،ويتسائل الكثيرين من المواطنين في قطاع غزة ، عن موعد صرف المنحة القطرية الخاصة بالعمال والخريجين وموعد اصدار كشوفات باسماء المستفيدين من المنحة القطرية الدفعة الجديدة .

لفحص اسمائهم والتعرف على كشوفات المستفيدين من العمال والخريجين الصادرة اسمائهم ضمن المنحة القطرية.

فمن المقرر ان يتم الاعلان عن كشوفات واسماء المستفيدين بصرف الدفعة الثانية من المساعدات القطرية للأسر الفقيرة في القطاع .بواقع 100 دولار لكل أسرة عبر فروع بنك فلسطين والبريد في مختلف المحافظات قطاع غزة بالتنسيق مع مكتب اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت اللجنة القطرية في بيان لها ، إن المساعدات النقدية تأتي ضمن منحة الإغاثة الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع كهبة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

وقد أعلن وكيل وزارة التنيمة الاجتماعية بغزة يوسف إبراهيم صرف مساعدات مالية بقيمة 100$ لخمسين ألف أسرة محتاجة تم اختيارهم ضمن معاير دقيقة.

وأكد وكيل الوزارة انه سيتم صرف المبلغ خلال الايام القادمة عبر فروع البريد لجميع المستفيدين ، فيما لم تنشر حتى اللحظة وزارة التنمية الاجتماعية اي كشوفات بالاسماء المستفيدين من الـ 100$ .

رابط الفحص وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي .

هذا ويقوم موقعنا "الخليج 365" بنشر اسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ 100 $ فور الاعلان عنها عبر موقعنا الاخباري.