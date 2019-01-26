تراند اليوم : كشف المستفيدين من المنحة القطرية 100 $ الدفعة الثالثة 26 يناير 2019 .. وزارة التنمية الاجتماعية غزة...

غزة / الخليج 365

طالع رابط مباشر لفحص كشف المستفيدين من المنحة القطرية 100 $ الدفعة الثالثة 26 يناير 2019، موقع وزارة التنمية الاجتماعية غزة 100 دولار الدفعة الثالثة .

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة رابط مباشر لفحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ 100 $ الدفعة الثالثة عبر موقعها الالكتروني.

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وقالت مصادر محلية إنه تم استدعاء موظفي البريد في جميع محافظات غزة للبدء بصرف مساعدة بمبلغ 100 دولار من المنحة القطرية لعدد من الأسر الفقيرة بالقطاع.

وأضافت المصادر أن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة بواقع 100 دولار امريكي لكل عائلة ستصرف اليوم عبر البريد الساعة 10 صباحًا، وسيتم نشر الكشوفات لاحقًا.

يذكر أن عملية صرف أموال المنحة القطرية ستبدأ اليوم السبت بواقع 44 ألف أسرة، فيما سيتم استكمال باقي عملية الصرف لـ50 ألف أسرة محتاجة يوم غد الأحد.

رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي .