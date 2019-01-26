تراند اليوم : فحص المنحة القطرية 100 دولار : فحص 100 دولار الدفعة الثالثة : رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار __...

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن اسماء المستفيدين من المنحة الأميرية القطرية - مساعدات الأسر الفقيرة (1/2019)،و نقدم لكم رابط فحص 100 دولار ، ولينك فحص اسماء المستفيدين من 100 دولار ، الأن بالاسماء فحص اسماء المستفيدين من 100 دولار ضمن المنحة القطرية المعلن عنها للعمال والعاطلين عن العمل وسكان غزة.

وأوضحت أن هذه المساعدة تأتي ضمن المنحة الإغاثية الإنسانية التي وجّه أمير دولة قطر بتقديمها لسكان قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وفي ذات الوقت تتواصل أنشطة وبرامج اللجنة القطرية الإغاثية من توزيع الطرود الغذائية وتوزيع الوجبات الساخنة على الأسر الفقيرة والمحتاجة ضمن مشروع حملة إفطار مليون صائم حتى نهاية الشهر الكريم.

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يشار إلى أن قطر أعلنت مؤخرا عن تقديم 90 مليون دولار لرواتب موظفي غزة والأسر الفقيرة لمدة 6 أشهر بواقع 15 مليون شهريا، إضافة لـ 60 مليون لوقود شركة الكهرباء لنفس المدة.

وكان السفير القطري محمد العمادي صرح اليوم خلال وصوله لمخيم العودة شرق غزة، أن قطر مستمرة بمنحة الرواتب والأسر الفقيرة لـ 6 أشهر بقيمة 15 مليون دولار اجمالي شهريًا، و10 مليون دولار للوقود".