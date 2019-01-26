الهلال والفيحاء بث مباشر فى الدورى السعودى

ودع الفيحاء بطولة الكأس من دور الـ16 بعدما تلقى خسارة قاسية على يد النصر بسداسية دون رد، ويقدم الفريق أداء غير مقنع حتى الآن الدوري السعودي، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، فحتى الآن بعد أن خاض الفريق 16 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر في تسع مواجهات.

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الفيحاء – الهلال استاد الملك سلمان الأحد 27 يناير 2019،

15 جمادى الأولى 1440 هجريًا،

17:20 بتوقيت مصر، 18:20 بتوقيت السعودية

لبت إدارة نادي الفيحاء، برئاسة سعد الشلهوب، طلب نظيرتها في نادي الهلال، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، بقطع إعارة عبدالرحمن اليامي، مهاجم فريق “العالمي”، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الفيحاء، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : “وافقت إدارة نادي الفيحاء على الطلب المقدم لها من إدارة نادي الهلال، لاستعادة المهاجم عبدالرحمن اليامي”.

وأضاف: “قدمت إدارة الفيحاء شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له التوفيق”

وكان اليامي انضم لصفوف فريق الفيحاء، بداية الموسم الحالي، قادماً من الهلال، على سبيل الإعارة.