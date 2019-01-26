فاتورة التليفون الارضي 2019 – استعلم هنا في الحال لسداد فاتورة التليفون خلال “شهر يناير” (ربع سنوية) الجاري مباشرة عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات

نواصل معكم متابعينا الكرام عملية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وذلك عبر شركة الاتصالات المصرية، من خلال التعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي (الربع سنوية) على أن نساعد حضراتكم من خلال تقريرنا التالي في معرفة جميع الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات وذلك للاستفادة منها بكل سهولة.

ونستمر معكم متابعينا الأفاضل في معرفة فاتورة التليفون الارضي 2019، حيث نوضح لحضراتكم خلال التقرير التالي الخدمة المسؤولة عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إضافة لطريقة الدفع الإلكتروني، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي الخاص بالاتصالات الحادثة عبر سطورنا القليلة القادمة كما هو موضح.

يمكنكم الآن متابعينا الكرام بجميع المحافظات المصرية الاستعلام عن قيمة الفاتورة المخصصة للتليفون الأرضي أو المنزلي من خلال الدخول المباشر عبر رابط الاستعلام للشركة المصرية للاتصالات بعد الدخول للرابط يتم الاستعلام على الفور عن قيمة فاتورة التليفون للسداد.

فاتورة التليفون الارضي 2019

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدماتها تسهيلا على جميع عملائها بكافة أنحاء الجمهورية، ومن هذه الخدمات (خدمة الاستعلام عن الفاتورة وخدمة الدفع الإلكتروني وخدمة الشكاوي بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى.

فاتورة التليفون الارضي

تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر ويتم دفع فاتورة التليفون الأرضي 4 مرات خلال العام وفقا للتالي (شهر يناير وشهر ابريل وشهر يوليو وشهر أكتوبر) إذا لم يتم الدفع خلالها قد يعرض العميل خدمته للإلغاء.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2019

يمكنك الآن عزيزنا العميل الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لأي شهر من الشهور وذلك بطريقة سهلة للغاية من خلال إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف لجميع المحافظات المصرية، ويمكنك الآن عزيزي العمل اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن قيمة الفاتورة خاصتك.

يمكنك الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا

قم بإدخال الكود الخاص بمحافظتك

قم بإدخال رقم التليفون الأرضي

قم بالضغط على زر اظهر الفواتير

دفع فاتورة التليفون الارضي

التوجه لأقرب فرع أو سنترال للشركة المصرية للاتصالات يمكنك هناك الدفع مباشرة

الدفع عبر بطاقة الائتمان على موقع الشركة عبر الانترنت

من خلال الدفع عبر أقرب تاجر يمتلك خدمات فوري.

السداد عبر ماكينات ATM

يمكنكم الاستعلام عن كل ما يخص فاتورة التلفون الأرضي حيث الاستعلام عن (قيمة الفاتورة الشهرة وقيمة الضرائب والدمغات وقيمة المكالمات الزائدة وقيمة المتأخرات أيضا)

يمكن الآن دفع قيمة الفاتورة المقررة (الربع سنوية) بعد مرور 30 يوم منذ صدورها وبعد مرور 20 يوم للفاتورة الشهرية، وفي حال عدم الدفع يتم تطبيق غرامة تأخير مقدارها 10% من قيمة الفاتورة بحد أقصى يصل ل 10 جنيه وبعد مرور الفترة يتم استقبال المكالمات الهاتفية دون إرسالها وقد تتعرض الخدمة إلى الإلغاء في حالة عدم الدفع نهائيا.

خدمة العملاء

يمكنك عزيزي العميل الاتصال بخدمة عملاء الشركة على الرقم التالي 111 للاستفسار عن كل ما تريد، هذا وقد قامت الشركة برفع قيمة الفاتورة الشهرية إلى 15 جنيه بدلا من 12 جنيه فأصبح بذلك سعر فاتورة التليفون الربع سنوية 45 جنيه بخلاف مكالمات العميل الزائدة والضريبة وغيرها.

خدمات عبر التليفون الأرضي:

إرسال فواتير المتعاملين عبر الإيميل الخاص بهم

عمل المكالمات الجماعية في نفس الوقت

الاشتراك في خدمة الرد السريع

نظام “وي” حيث يتم فيه عمل فاتورة واحدة لكل من فاتورة الإنترنت والموبايل وفاتورة التليفون الأرضي

عمل فاتورة مفصلة المتضمنة لأرقام الاتصال والمواعيد والتواريخ للمكالمات التي تم إجرائها.

خدمة الدليل 140

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكنكم الآن متابعينا الكرام بكافة أنحاء الجمهورية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي برقم الحساب أو رقم التليفون أو عن فاتورة الرقم الجديد، كما نواصل مع حضراتكم متابعة كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بكيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حيث وضحنا خلال مقالنا التالي طريقة الاستعلام عبر الرابط المرفق بالمقال والذي يشرح طريقة الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

سيتم فتح الباب لسداد فاتورة التليفون لشهر يناير 2019 قريبا، حيث سيتم سداد ودفع قيمة الفاتورة منتصف شهر يناير من خلال واحدة من الطرق المرفقة بالمقال.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قد أطلقت بعض الخدمات في إطار التسهيل على عملائها ومنها خدمة الجيل الجديد للهاتف المحمول وتطوير شبكة الهاتف الأرضي وشبكات الإنترنت.

نقدم لحضراتكم خلال تقريرنا التالي الرابط المخصص للاستعلام عن القيمة المقررة لفاتورة التليفون الأرضي الخاصة بالعام الجديد بداية من شهر يناير 2019، حيث يمكنكم الولوج عبر الرابط للاستعلام عن المبلغ المقرر للفاتورة خلال هذا الشهر وسنتابع مع حضراتكم الاستعلام عن الفاتورة خلال الأيام المقبلة.