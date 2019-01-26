نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 موقع الأزهر التعليمي الشريف تابعونا

انتهت المعاهد الأزهرية للشهادة الابتدائية بداية من الصف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي أداء امتحاناتهم للترم الأول للعام 2018/2019 على انتظار منهم بالحصول على نتائج الجهد المبذول واعتماد الشهادة من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية فضيلة الشيخ صالح عباس.

والتي سيتم إتاحتها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية التي تظهر نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية للترم الأول 2019 لكن هي حتى الآن لم يتم اعتمادها وهذا لأنها انتهت يوم 8\1\2019 للصف السادس الابتدائي أي قبل خمس أيام وهذا الوقت غير كافي للتصحيح والمراجعة.

بدأ الصف الثاني الابتدائي الأزهري أولى امتحاناته يوم الخميس 20\12\2018 للترم الأول وتم الانتهاء منها يوم 23\12\2018 حيث أدوا أول امتحان لمادة اللغة العربية والخط العربي ثم يوم 22\12\2018 كان امتحان مادتي الرياضات والتربية الإسلامية على أن تم اختتام وتوديع امتحانات الصف الثاني بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

وبدأ تلاميذ الصف الثالث الابتدائي تلقي امتحاناتهم في نفس موعد امتحانات الصف الثاني يوم 20\12\2018 وكانت أول مادة هي القرآن الكريم تحريري ثم مادة الرياضيات والتربية الفنية يوم 22\12\2018 في اليوم الذي يليه كانت مادتي اللغة العربية والخط العربي على تم الانتهاء من الامتحانات بمادتي التربية الإسلامية واللغة الإنجليزية يوم 24\12\2018.

للاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر الشريف المرحلة الابتدائية من خلال موقع الازهر

www.azhar.eg

بدأ طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي أداء امتحانات الترم الأول 2019 معاً يوم 25\12\2018 حيث كانت أول مواد هي الدراسات الاجتماعية والقرآن الكريم تاليها مادة التربية الإسلامية والعلوم ثم اللغة العربية والخط العربي والإملاء واليوم قبل النهائي كانت مادتي الرياضات والتربية الفنية واليوم الأخير كان يوم 30\12\2018 لغة أجنبية أولى وحاسب آلي.

لكن بدأ طلبة الصف السادس الابتدائي أولى امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2018\2019 في العام الجديد وتحديداً يوم 2\1\2019 بمادة الدراسات الاجتماعية والقرآن الكريم وبعد ذلك العلوم والتربية الإسلامية وكانت مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء في اليوم الذي يليه.

وقبل اليوم الأخير تلقى الطلاب امتحان مادة الرياضيات والتربية الفنية وأخر يوم كانت اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي هي أخر المواد للصف السادس الابتدائي يوم 8\1\2019.

أكد الشيخ علي خليل في تصريحات صحفية لجريدة عرب فور نيوز أن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول وأيضا الإعدادية الأزهرية ستكون متاحة لجميع الطلاب عبر موقع الأزهر الشريف التعليمي نهاية الأسبوع الجاري.