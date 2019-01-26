تردد قناة المولد على نايل سات 2019 للأغاني الشعبية وأحدث أغاني المهرجانات

تردد قناة المولد للأغاني الشعبية من أشهر ترددات القنوات الفضائية على النايل سات التي تهتم بعرض وتقديم الفنون المصرية الشعبية، تقدم قناة المولد أحدث أغاني المهراجات وأغاني الأفراح كما تعرض القناة عدد كبير من الفيديوهات المصورة لأحدث الأغاني الشعبية، ولعل انفراد القناة بعرض وتقديم هذا النوع من المحتوى هوا السبب وراء الرواج الذي ظهر عليه تردد قناة المولد على نايل سات في الفترة الأخير، تابعونا في هذا الموضوع للتعرف على أحدث ترددات قناة المولد الفضائية على نايل سات لمشاهدة أجدد الأغاني والفيديو كليب الجديدة عليها.

تردد قناة المولد على نايل سات

من خلال الجدول التالي يمكنكم استقبال تردد قناة المولد الفضائية على نايل سات.

تردد القناة القمر الصناعي معدل الترميز معامل التصحيح القطبية 11257 نايل سات 27500 3/4 أفقي

قناة المولد

مع انتشار الأغاني الشعبية في الفترة الأخيرة وظهور نوع جديد من الغناء وهوا ما يطلق عليه أغاني المهرجانات ظهرت عدد من القنوات الفضائية الجديدة التي تهتم بهذا النوع من الفنون، ومن أبرز القنوات الفضائية التي ظهرت في هذا الشأن قناة المولد الفضائية حيث أصبح من أهم القنوات المتخصصة في هذا المجال، تتميز قناة المولد بتقديمها الأغاني المصورة على شاشتها بتقنية HD وهوا ما يضيف لها نوعا من التميز عن غيرها من القنوات الفضائية، إلا أن أكثر من يأخذ على القناة من انتقادات هوا تقديمها لعدد كبير جدا من الفواصل الإعلانية الطويلة.

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة المولد على نايل سات وسنوافيكم بأي تعديل قد يطرأ على القناة في المستقبل.