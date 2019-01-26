تراند اليوم : وزارة التنمية الاجتماعية غزة 100 دولار .. pdf فحص 100 دولار من قطر الدفعة الرابعة كشف اسماء 100...

فحص 100 دولار من قطر الدفعة الرابعة كشف اسماء 100 دولار فحص ال 100 دولار وزارة التنمية الاجتماعية غزة 100 دولار وأكد السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة مساء اليوم الجمعة ان أموال المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستدخل غداً السبت عبر معبر بيت حانون – ايرز.

وقال العمادي في تصريح لوكالة سوا ان المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة في غزة بواقع 100 دولار امريكي لكل عائلة.

وأوضح العمادي ان عملية صرف أموال المنحة القطرية ستبدأ غداً بواقع 44 ألف أسرة ، فيما سيتم استكمال باقي عملية الصرف لـ50 ألف أسرة محتاجة يوم الأحد المقبل.

وبين السفير القطري ان هذه المنحة للأسر المحتاجة في غزة ستستمر لـ4 أشهر متتالية.

وأشار ان ذلك يأتي استكمالاً للمؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم في مدينة غزة والذي أعلن فيه أن منحة بلاده المالية للقطاع سيتم صرفها لصالح مشاريع إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بعد أن رفضت حركة حماس استلامها.

وأكد السفير العمادي لسوا أن ذلك يأتي في إطار التزام دولة قطر المستمر وفق الألية الجديدة اتجاه الاشقاء الفلسطينيين ولتخفيف معاناة وآلام سكان قطاع غزة.

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