شاهد: رانيا يوسف تصدر بيانا حول الفيديو الجديد

أصدرت الفنانة رانيا يوسف، يوم الجمعة 25 يناير 2019، بيانا مهما حول مقطع فيديو منسوب لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة انستقرام وتويتر.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي في (تويتر) : "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات".

وأضافت رانيا يوسف أنه "لن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهة، يساعد في نشر أي مواد مسيئة وكاذبة"، مشددة على أنه سوف يتم محاسبته قانونيا.