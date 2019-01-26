هنا بوابة نتائج التعليم الاساسي .. الان استعلم نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية محافظة القاهرة برقم الجلوس الخاص بالطالب

بعد نهاية امتحانات مراحل التعليم الأساسي محافظة القاهرة، ينتظر أن يتم رفع نتائج المراحل الابتدائية والإعدادية من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية” عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة خلال ساعات.

هنا نتيجة الإعدادية الأزهرية

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة اليوم الخميس من أداء امتحانات الترم الأول في جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة، وبدأت على الفور أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلبة والطالبات في إطار من السرية والدقة المتناهية في العمل، وذلك لمنح الطلاب حقوقهم كاملة، وسيتم تزويدكم بالرابط المباشر للاستعلام عن نتائج الإعدادية برقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

بعد تسجيل الدخول على بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة، نتجه إلى تبويب نتائج مراحل النقل التعليم الأساسي، ومن ثم إدخال رقم البطاقة، ثم اختيار المرحلة، ثم الصف الدراسي، ثم العام الدراسي 2019، واختيار الفصل الدراسي الأول.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي القاهرة

بوابة نتائج التعليم الاساسي

بوابة نتائج التعليم الأساسي هي الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، وتتيح البوابة خدمة الإستعلام الإلكتروني عن نتائج مراحل التعليم الأساسي، وكذلك خدمة الاستعلام من رقم الهاتف الأرضي “الخدمة الصوتية” 09000100 التابع لها.بوابة القاهرة التعليمية الالكترونية

وسنتابع معكم موعد ظهور نتائج التعليم الاساسي لمحافظة القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة تشمل جميع المدارس سواء العامة أو اللغات، وتظهر بعد اعتمادها مباشرة الأسبوع القادم، وقامت بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة برفع نتائج بعض المراحل الابتدائية، ولا تزال نتائج الإعدادية لم يتم رفعها حتى الآن.