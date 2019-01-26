“لحظيا” سعر الذهب اليوم السبت| 26 يناير 2019.. متوسطات أسعار المعدن النفيس بالسوق المصري والسوق العالمي للمعادن .. في فترة الصباح

متابعة يومية وتحديث لحظي لسعر الذهب اليوم السبت بالسوق المصري والسوق العالمي للمعادن، نعرض عليكم متوسطات سعر المعدن النفيس والعوامل المؤثرة على سعره عالميا ومحليا، محدثا بشكل يومي، مع جدول لمتوسطات سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية، بدون أن يتم إضافة سعر المصنعية وضرائب الدمغة.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا، نعرضها عليكم في هذا المقال.

سعر الذهب اليوم

افتتحت بورصات المعادن العالمية اليوم السبت على ارتفاع كبير متخطية حاجز 1300$ لتسجل 1302$ للأوقية.

أغلقت بورصات العملات والمعادن العالمية مساء الجمعة على ارتفاع على أن تستأنف البورصات العمل من جديد صباح الاثنين.

نعرض عليكم متوسطات سعر الذهب في السوق المصري، بدون احتساب الضرائب، ضريبة الدمغة، ومصنعيات محلات الصاغة:

سعر الذهب متوسط سعر البيع عيار 24 749.46 جنيه عيار 21 646.5 جنيه عيار 18 548.5 جنيه سعر الأوقية 1302$

سعر الذهب بسوق الصاغة

سجل الذهب بالسوق المصري تراجعا طفيفا عن متوسطاته الصباحية في بورصات المعادن العالمية وفي السوق المصري، وسجل عيار 21 حوالي 645 جنيه، بمحلات الصاغة المصرية بدون احتساب المصنعية، بينما سجلت الأوقية ببورصات المعادن 1302$.

بعد فشل متكرر في الوصول إلى منطقة الإمداد 1295 دولار، دفع تفاؤل التجارة المتجدد بين الولايات المتحدة والصين إلى بعض عمليات البيع الجديدة وسحب الذهب إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع.

افتتح الذهب تعاملات الجمعة مستقرا في فترة الصباح، وسجلت الأوقية تراجعا تدريجيا في فترة الصباح، مع أنباء عن تراجعات في بورصات العملات العالمية.