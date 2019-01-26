سعر الريال السعودي اليوم |السبت 26 يناير 2019..استقرار في البنوك المصرية والسوق السوداء .. فترة الصباح

سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية والسوق السوداء، يتم تحديثه بشكل يومي حسب آخر الأسعار، مع تحليل بسيط لأسباب الارتفاع أو التراجع، وأداء العملة السعودية في 3 شهور، وأسباب انتعاش أو تراجع السوق السوداء، كما نعرض متوسطات أسعاره بالسوق السوداء في 6 شهور.

ارتفع الريال السعودي في عامين عن الأسعار التي كان يتداول عليها من قبل، ونشطت السوق السوداء بشكل كبير، وخاصة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات، وتراجعت السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، واستمر الريال أعلى من معدلاته إلى أن تراجع بشكل تدريجي ليصل لمتوسط سعر 4.70 جنيه، ويعاود الارتفاع الطفيف مع ارتفاع الطلب عليه في وقت الحج والعمرة، للحجز بشركات السياحة، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، وتراجع التداول عليه أيضا بالسوق السوداء لقلة الفارق السعري بين السوق الرسمي والموازي.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي بالسوق السوداء على متوسطاته السعرية في 3 شهور، مسجلا 4.70 جنيه للشراء و4.80 جنيه للبيع، ويختلف سعر السوق السوداء من منطقة لأخرى، ولا اعتماد علي أسعارها بشكل رسمي.

استقر سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية على نفس السعر في أكثر من 8 شهور، واستقر على نفس المتوسط السعري في عام.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.78 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 4.72 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 4.78 4.79 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 4.76 4.79 3 أيام البنك المركزى المصرى 4.76 4.79 3 أيام اتش اس بى سى HSBC 4.76 4.79 5 شهور بنك بلوم 4.76 4.79 41 دقيقة بنك مصر 4.76 4.77 3 أيام البنك الأهلي المصري 4.76 4.78 3 أسابيع بنك عودة 4.76 4.78 3 أيام البنك المصرى الخليجى 4.76 4.79 3 أيام بنك القاهرة 4.76 4.79 3 شهور بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.75 4.79 5 أيام بنك قناة السويس 4.75 4.79 3 أيام البنك الزراعى المصرى 4.75 4.80 6 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.75 4.80 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 4.75 4.78 3 أيام بنك الإسكندرية 4.74 4.78 6 أيام بنك المشرق 4.74 4.79 3 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 4.74 4.78 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.74 4.83 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.80 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.74 4.78 3 أيام كريدى أجريكول 4.74 4.79 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.73 4.78 3 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.73 4.79 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 4.73 4.79 3 أيام المصرف المتحد 4.73 4.78 3 أيام بنك التعمير والإسكان 4.70 4.79 8 شهور بنك البركة 4.69 4.83 4 أيام البنك العربى 4.67 4.72 سنة واحدة

ارتفاع الريال في مقابل الجنيه

ارتفعت العملة السعودية بالسوق المصري في 3 سنوات عن المعدلات السعري بالسنوات السابقة.

اتجه للاستقرار في العام الماضي 2017.

توقعات بتراجع الريال، على المدى الطويل بشكل تدريجي، بعد فترة من الاستقرار السعري بسبب استقرار سعر صرف الجنيه في مقابل باقي العملات وارتفاع احتياطات البنوك من العملات، مما زاد الاستقرار في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

تحديث

في تعاملات السبت: وسجل أفضل شراء من مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 4.78 جنيه وأفضل بيع من البنك العربي بسعر 4.72 جنيه، واستمر الريال السعودي مستقرا على نفس المتوسطات السعرية، في جميع البنوك المصرية حتى فترة الظهيرة، دون تغيير.

استمرت العملة السعودية مستقرة بالبنوك الصرية لما يقترب من شهر، وذلك لاستقرار سوق العملات بالسوق المصرية، وكذلك تراجع الطلب الكبير عليه بعد انتهاء موسم الحج وارتفاع الاحتياطي النقدي من الريال.