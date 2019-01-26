كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي| مشاهدة مباراة رياض محرز اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم وبيرنلي كورة لايف يلا شوت، حيث تعرف مباريات الدور 4 من كاس الاتحاد الإنجليزي 2019، ومشاهدة مباراة اليوم، يستقبل من خلالها السيتي بيرنلي، على أضرية ملعب الاتحاد، في مدينة مانشسر، كما سنقدم لكم كذلك كل تفاصيل بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي.

تفاصيل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم

بداية مشاهدة مباراة اليوم، بين بيرنلي والسيتي، ستنطلق ابتداء من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الرابعة مساءا، بتوقيت كل من الجزائر والمغرب وتونس،وفي الخامسة مساءا بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي السابعة مساءا بتوقيت أبوظبي.

المباراة المان سيتي vs بيرنلي المناسبة كأس الإتحاد الإنجليزي الدور مباريات دور 4 الملعب ستاذ الإتحاد القناة الناقلة بي إن سبورت hd 2 المعلق غير معروف

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

في هذه الفقرة ستجدون بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد بيرنلي، في مباراة كأس الاتحاد في دور الرابع، وكل ما عليكم العودة إلينا قبل المباراة، ومتابعة أحداث مشاهدة مباراة اليوم.

سيتم التحديث قبل المباراة فتابعونا.