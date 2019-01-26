“الموعد”تسليم مشروع بيت الوطن| قطع أراضي مميزة للمصريين في الخارج.. هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بعرض جميع التفاصيل

تسعى الدولة المصرية، في أطار مشرعات الإسكان الجديدة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير شقق سكنية وأراضي للمصريين لتوسيع الرقعة العمراني وتخفيف التكدس، وتوفير سكن آمن وآدمي لجميع المستويات الاجتماعية، والذي يأتي في أطار خطة المستقبل 2020 التي تسعى للنهوض بالمواطن والدولة وحل المشاكل الاجتماعية المتراكمة، والتي كان منها توفير أراضي ووحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفي إطار الخطط المستقبلية، قامت هيئة المجتمعات العمرانية، بالاشتراك مع وزارة الإسكان والبنك المركزي المصري، بتنظيم خطط مستقبلية طموحة للإسكان، فقد قامت بتوفير مشاريع سكنية وخدمات خاصة، ومنها مشروع بيت الوطن للأراضي المتميزة، والتي تخص المصريين العاملين بالخارج، وعرضت شروط الحصول على الوحدات السكنية والأراضي.

مشروع بيت الوطن

تسعى الدولة، وزارة الإسكان، لتوفير فرص متنوعة للمصريين من كافة المستويات، وقامت في 18 يناير 2019، بطرح مشروع”بيت الوطن، والذي يستهدف فئة محددة من المجتمع المصري، وهي فئة العاملين بالخارج، والذين يسعوا للحصول على فرص استثمارية وترفيهية أيضا ببلدتهم، حيث يقوم المشروع بطرح قطع أراضي للأغراض التجارية والترفيهية وأيضا خدمية لهذه الفئة.

أراضي “بيت الوطن”

تختلف قطع الأراضي في هذا المشروع الجديد بأنها قطع تعتبر متميزة، غير مشاريع الإسكان الاجتماعي والتي تستهدف الفئات ذات الدخل المتوسط والأقل من المتوسط، كما يتم دفع مقدم الحجز حسب آخر سعر في البنك المركزي المصري، يتم تحديد قيمة الأراضي بالجنية لكن يتم دفع قيمتها بالدولار الأمريكي، مقدم الحجز وكذلك الأقساط.

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شروط الحصول على أراضي بيت الوطن

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يقل العمر عن 21 عاما، يحظر التقديم للأطفال. يتاح الحجز للشركات تحت التأسيس والشركات العاملة بسوق العقارات والأراضي. الحجز بأسبقية التقدم. يتم إتاحة فترة 60 يوم للحجز والتقديم وتحويل المبالغ النقدية للبنك.

طرق سداد ثمن الأراضي

يقوم المواطن المصري، ممن تنطبق عليه شروط التقدم، بالانتظار حتى يتم الإعلان عن نتيجة قرعة الأراضي، وبعد أن يتم تخصيص قطعة الأرض له عليه اتباع طرق السداد، والذي يتم بعد إغلاق باب الحجز ب 10 أيام، كالتالي:

يتم دفع مقدم الحجز والذي يقدر ب 10% من قيمة الأرض، بالعملة الخضراء. يتم دفع الدفعة الثانية بعد 45 يوم من تاريخ التخصيص، 10% أيضا. يتم تأجيل الدفعة الثالثة، وهي 10%، لموعد استلام قطعة الأرض. يتم سداد باقي ثمن الأرض، 70% من قيمة ثمن الأرض، على أقساط بفوائد، على 3 أقساط.

جدول تسليم أراضي بيت الوطن

يتم تسليم عدد من قطع الأراضي للمصريين العاملين بالخارج في مدينة دمياط الجديدة وغرب منطقة حورس ابتداء من الأحد 27 يناير 2019.

أولا دمياط الجديدة

المنطقة وقطع الأراضي موعد التسليم المنطقة (أ) بقطع الأراضي رقم (19 – 27 – 28 – 34 – 40 – 42 – 43 – 46 – 47) الأحد 27 يناير 2019 قطع الأراضي (53 – 55 – 58 – 66 – 67 – 69 – 74 – 83 – 84 – 99) الاثنين 28 يناير 2019 قطع الأراضي (100 – 134 – 141 – 148 – 174 – 180 – 184 – 189 – 211 – 214) الثلاثاء 29 يناير 2019 المنطقة (ب) قطع الأراضي (17 – 21 – 22 – 28 – 29 – 32 – 34 – 35 – 42) الأربعاء 30 يناير 2019 قطع الأراضي (48 – 70 – 75 – 84 – 87 – 88 – 120 – 121 – 124) الخميس 31 يناير 2019 قطع الأراضي (179 – 201 – 202 – 207) الأحد 3 فبراير 2019

ثانيا غرب جامعة حورس

المنطقة وقطع الأراضي موعد التسليم يتم تسليم القطع (4 – 61 – 68 – 74 – 79) الأحد 3 فبراير 2019 قطع الأراضي (85 – 100 – 104 – 105 – 106 – 107 – 109 – 111 – 116) الاثنين 4 فبراير 2019 قطع الأراضي (123 – 126 – 129 – 133 – 134 – 135 – 151 – 155 – 157) الثلاثاء 5 فبراير 2019 قطع الأراضي (163 – 164 – 165 – 168 – 169 – 187 – 188 – 189 – 193 – 194) الأربعاء 6 يناير 2019 قطع الأراضي (195 – 196 – 201 – 207 – 219 – 229 – 240 – 247 – 250 – 251) الخميس 7 فبراير 2019 قطع الأراضي (256 – 259 – 260 – 263 – 266 – 269 – 270 – 293 – 294 – 295) الأحد 10 فبراير 2019 قطع الأراضي (296 – 297 – 299 – 303 – 304 – 307 – 314 – 315 – 316 – 317 – 318) الاثنين 11 فبراير 2019 قطع الأراضي (319 – 326 – 333 – 334 – 340 – 341 – 342 – 343 – 344 – 351 – 357) الثلاثاء 12 فبراير 2019

ونتابع معكم عبر موقعنا المتميز كل ما يجد من أخبار حول موعد إغلاق باب الحجز لمشروع بيت الوطن ومتابعة موعد ظهور قوائم أسماء المسموح لهم بالحصول على الأراضي بالمشروع.