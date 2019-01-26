“ترقب” نتيجة الابتدائية 2019| نتيجة الخامس الابتدائي .. السادس الابتدائي”الفصل الأول”

انتهت امتحانات منتصف العام في جميع المحافظات المصرية، امتحانات منتصف العام للعام الدراسي الحالي 2018-2019، بنجاح كبير، وتم تصحيح كل المواد الدراسية، في يوم الامتحان، بعد الانتهاء من امتحان الطالب لكل مادة دراسية، وانتهى الآن تصحيح كل المواد في جميع المحافظات، ويتابع التلميذ الدخول على موقع نتائج المحافظات التابع لها للتعرف على أخبار وموعد ظهور النتيجة، نتابع معكم ظهور نتائج منتصف العام في المحافظات المصرية كافو، كما نعرض المواقع الإلكترونية الخاصة بنتائج كل محافظة على حده.

وقد بدأت عطلة منتصف العام لجميع تلاميذ المرحلة الابتدائية، ولم يتبقى لهم إلا التعرف على نتائج منتصف العام، بشكل مفصّل، والتي يمكنهم التعرف عليها بإدخال رقم الجلوس على موقع نتائج المحافظة التابعين لها، ويتم ذلك بعد اعتماد جميع النتائج من مديرية التربية والتعليم التابعين لها تمهيدا لنشرها على موقع نتائج المحافظة أو تعليقها على شكل قوائم بالمدارس.

نتيجة الابتدائية 2019

نتابع مع التلميذ المصري، بجميع محافظات الجمهورية، كل الأخبار الخاصة بأعمال رصد الدرجات ومراجعتها، واعتماد النتائج، والظهور لنتائج المرحلة الابتدائية، الصف الثالث والرابع والخامس والصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات، سواء بنشر النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنشر نتائج منتصف العام الخاص بكل محافظة أو ظهور النتائج ونشرها على شكل قوائم بالمدارس الابتدائية.

نعرض نتائج محافظات القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الغربية – البحيرة وبقية المحافظات، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات التيرم الأول، والتي كانت بدأت جميعها في الأيام الأخيرة من ديسمبر 2018، في حوالي 26 ديسمبر 2018، وانتهت في 14 يناير 2019.

نتيجة المرحلة الابتدائية 2019

تحديث 23 يناير: تنتهي جميع امتحانات المرحلة الابتدائية الإعدادية – الثانوية _ في 24 يناير 2019، ويبدأ الإعلان التدريجي للمدارس بعدها، على أن يعود الطلاب للترم الثاني في 9 يناير 2019.

تحديث 24 يناير 2019:تظهر نتائج الأزهر، الابتدائي والإعدادي في وقت قريب، ومن المتوقع لنتائج المرحلة الابتدائية للمدارس الحكومية الظهور الأسبوع المقبل.