“متابعة”نتيجة الثالث الابتدائي”الترم الأول”| ترقب نتيجة الصف الثالث الابتدائي في كافة المحافظات 2019 (منتصف هذا الشهر)

انتهى الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية، وانتهى طلاب الثالث الابتدائي من أداء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2018-2019، بينما تستمر الصفوف الأخرى في الامتحانات، ونعرض عليكم في هذا المقال متابعة ظهور نتائج الثالث الابتدائي، بعد الانتهاء من تصحيحها، في جميع المحافظات المصرية، وعرض رابط كل محافظة.

وتتابع المدارس طلاب الثالث الابتدائي للانتهاء من امتحاناتهم بشكل دقيق وسريع، ويتم تصحيح إجابات الطلاب فور الانتهاء منها، تمهيدا لإعلانها في أقرب وقت من آخر امتحان لهم، حيث يتم الإعلان عن النتائج في فترة قصيرة، بحد أقصى أسبوعين، من انتهاء آخر امتحان لهم، وقد انتهت امتحاناتهم في 23 ديسمبر بجميع المدارس.

نتيجة الثالث الابتدائي”الترم الأول”

نتيجة الثالث الابتدائي”الترم الأول”

بعد انتهاء الطلاب من أداء جميع امتحانات الصف الثالث الابتدائي، يبدأ بحث أولياء الأمور عن موعد الإعلان عن النتائج، ونعرض عليكم عبر موقعنا روابط المحافظات المصرية، ونتابع معكم بشكل يومي المحافظات التي تظهر النتائج فيها.

طريقة الاستعلام عن النتائج

الدخول على رابط نتائج المحافظة، حسب ما تعلن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن ظهور النتائج فيها. إدخال اسم الطالب الثلاثي. إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح. اضغط بحث.

وسنتابع معكم بوضع روابط المحافظات الأخرى، عند إعلان ظهور النتائج فيها.

تحديث يناير 2019: تنتهي امتحانات العديد من الصفوف الابتدائية وتظهر نتيجة الثالث الابتدائي منتصف هذا الشهر، تقريبا في 15 يناير 2019ـ وذلك بشكل متتابع من محافظة لأخرى.

تستمر امتحانات المرحلة الابتدائية، الرابع والخامس والسادس الابتدائي، حتى بداية العام الجديد، ويتوقع ظهور نتائج الثالث الابتدائي بعد الانتهاء من امتحانات المرحلة الابتدائية.

تحديث: تظهر نتائج الصف الثالث الابتدائي، نتائج منتصف العام 2019، خلال أسبوعين، بعد الانتهاء من امتحانات منتصف العام لكل من الرابع الابتدائي والخامس والسادس أيضا، حيث تكون من أوائل النتائج على أن يتم تعليقها باليوم التالي بالمدارس.

من المتوقع لنتائج الصف الثالث الابتدائي أن تظهر بعد الانتهاء من امتحانات الصفوف، الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وعند الانتهاء من كنترولات الامتحانات، يبدأ الاستعداد لإعلان النتائج.