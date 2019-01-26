تراند اليوم : انفجارين في مبنى شمال شرق الصين،

توفى شخص ،اليوم الجمعة، إثر انفجار في مبنى شمال شرقي الصين،سبقه انفجار سيارة في مرآب البرج ذاته.

وافاد مسؤولون، أن السلطات الصينية فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث

كما قالت سلطات مدينة شانغشون في بيان إن الانفجار وقع حوالي الساعة 13:20 بالتوقيت المحلي (07:20 ت غ) في الطابق الثلاثين من برج "واندا بلازا".

وسبقه بثلاث دقائق إنفجار آخر لسيارة في مرآب في المبنى ذاته، حسبما أفاد بيان حكومي.

وتحدث شهود عيان عن دوي أكثر من 20 انفجارا، بينما تم إخلاء المباني المحيطة بالبرج، حسب صحيفة "شباب بكين" اليومية.

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقا مزدحما غطاه الدخان، بينما انفجرت معدات على الأرض في وسط حالة من الهلع.

ولم تتمكن وكالة "فراس برس" من التأكد من صحة التسجيلات.