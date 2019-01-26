منوعات

أضف القنوات الرسمية الناقلة لـ مشاهدة مسلسل ارطغرل 132 الجديدة الجزء الخامس على تي آر تي وموقع النور alnoortv

0 نشر
عبد الله جمعة 0 10 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

تقدم شاشة تي ار تي التركية مشاهدة مسلسل ارطغرل 132 الآن ، كما يتيحها موقع النور الإلكتروني مجانًا للجميع  من كافة أنحاء الدول  ويقدم تفاصيل ارطغرل 132 لحظة بلحظة وماهو المتوقع أن يحدث فى الحلقة  الجديدة ارطغرل من وجهات نظر رواد  مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي مسلسل ارطغرل  الجزء الخامس 132 والذين يبحثون حاليا عن ارطغرل 132  ويتتبعون  سير الأحداث  الشيقة  في يوم الأربعاء من كل أسبوع وهو موعد محدد يلتقي به الجميع مسلسل ارطغرل الحلقة 132، وكما أن يلجأ الكثيرون إلي متابعة ارطغرل 132 يوتيوب لتجميع حلقات الأجزاء عليه كاملة بدون إعلانات، ويُعد مسلسل ارطغرل من أقوى المسلسلات التركية التاريخية، إليكم ترددات كافة قنوات مسلسل ارطغرل 132 الجزء الخامس .

مشاهدة مسلسل ارطغرل 132 الآن

الحلقة الجديدة ارطغرل  الجزء الخامس  132 تعرض يوم الأربعاء الأسبوع القادم عبر قناة تي ار تي وعل موقع النور الإلكتروني ويمكنكم ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس على النحو التالي:

اسم القناة       التردد                                                القمر
TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E
Qatar TV

 

10719 V 27500

1160 V 27500

نايل سات

سهيل سات

 

4Shbab TV Egypt

11315 V 27500                     نايل سات
 اليرموك  11678 أفقي 27500                               نايل سات

 

كما يمكنكم متابعة ارطغرل 132 على الإنترنت  والإطلاع  على ارطغرل 132 يوتيوب عقب إذاعتها على قناة تي ار تي trt التركية أو عبر موقع النور عبر هذا الرابط https://www.alnoortv.co/ar

مشاهدة مسلسل ارطغرل 132 الآن

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل عبر عدة قنوات فضائية وهي:

  • القناة التركية “تي آر تي”

  • قناة اليرموك

  • قناة دعوة

  • قناة الشرق

  • قناة وطن

ينتظر عشاق المسلسل التركي قيامة أرطغرل أحداث مثيرة ومفاجآت عدة تحملها الحلقة 132 من أرطغرل في موسمه الخامس.

تردد قناة دعوة

  • التردد: 10727

  • معدل ترميز 27500

  • الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

  • التردد: 11012
  • معدل ترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

  1. التردد: 11137 / 12604
  2. معدل ترميز: 27500
  3. الاستقطاب: أفقي

تردد قناة حنبعل ارطغرل 132

انضمت مؤخرا قناة حنبعل التونسية لباقة القنوات التي تذيع المسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل”، والذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، وتقوم قناة حنبعل بإذاعة حلقات مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة، ولذا سوف نقدم لكم متابعينا تردد قناة جنبعل 2019 التي تقوم بعرض مسلسل قيامة ارطغرل.

القمر الصناعي معامل التصحيح معدل الترميز التردد
النايل سات 5/6 27500 ( V ) 12054
النايل سات 3/2 27500 ( V ) 11658
عرب سات 5/6 27500 ( H ) 12645

قدمنا لكم متابعينا الكرام قائمة بالقنوات الناقلة لحلقات المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل ، وإذاعة الحلقة 132 من أرطغرل في موسمة الخامس والتي شهدت العديد من الأحداث النارية، وسوف تقوم العديد من القنوات بإذاعة الحلقة اليوم حيث تذاع علي قناتي دعوة واليرموك اليوم، سارعوا بضبط أجهزة الاستقبال لديكم من أجل متابعة الحلقة 132 من ارطغرل والتي شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت التي ينتظرها عشاق قيامة ارطغرل.

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 132

كشفت قناة trt التركية  الموعد النهائي لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث تعرض الحلقة ارطغرل 132 يوم الأربعاء 23 يناير.

وشهدت الحلقة 131 مفاجأة مدوية وهي عرض السيد بيبولات زواج ارطغرل أمير القبائل التركية من أخته الثانية وليس من إيلبيغلي وموقف ارطغرل من هذا العرض وكذلك موقف ايلبيغلي من أخيها وأختها.

ممثلي مسلسل قيامة أرطغرل:

  • إنجين ألتان دوزياتان بدور “أرطغرل”،
  • جنكيز جوشكون بدور “تورغوت آلب”
  • نور الدين سونماز بدور “بامسي باي ريك”
  • جلال آل بدور “عبد الرحمن”

وشهدت الحلقة 131 من ارطغرل العديد من الآحداث والمفاجأت ومن أبرزها اتفاق ارطغرل مع أورانوس قائد القلعة علي الاستلاء علي أموال الضرائب التي يجمعها الأمير بهاء الدين في الأناضول، وخروج أرطغرل سالم من القلعة، كذلك القبض علي التاجر ميكس واعترافه علي خيانته وأن حلقة الوصل بينه وبين دراغوس هو تارا .

وينتظر عشاق المسلسل التركي أحداث ومفاجآت مشاهدة الحلقة 132 ارطغرل وعن المكائد التي تدبر لسيد قبيلة الكايي من دراغوس من ناحية والأمير بهاء الدين والمغول من ناحية أخري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى