أضف القنوات الرسمية الناقلة لـ مشاهدة مسلسل ارطغرل 132 الجديدة الجزء الخامس على تي آر تي وموقع النور alnoortv

تقدم شاشة تي ار تي التركية مشاهدة مسلسل ارطغرل 132 الآن ، كما يتيحها موقع النور الإلكتروني مجانًا للجميع من كافة أنحاء الدول ويقدم تفاصيل ارطغرل 132 لحظة بلحظة وماهو المتوقع أن يحدث فى الحلقة الجديدة ارطغرل من وجهات نظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي مسلسل ارطغرل الجزء الخامس 132 والذين يبحثون حاليا عن ارطغرل 132 ويتتبعون سير الأحداث الشيقة في يوم الأربعاء من كل أسبوع وهو موعد محدد يلتقي به الجميع مسلسل ارطغرل الحلقة 132، وكما أن يلجأ الكثيرون إلي متابعة ارطغرل 132 يوتيوب لتجميع حلقات الأجزاء عليه كاملة بدون إعلانات، ويُعد مسلسل ارطغرل من أقوى المسلسلات التركية التاريخية، إليكم ترددات كافة قنوات مسلسل ارطغرل 132 الجزء الخامس .

مشاهدة مسلسل ارطغرل 132 الآن

الحلقة الجديدة ارطغرل الجزء الخامس 132 تعرض يوم الأربعاء الأسبوع القادم عبر قناة تي ار تي وعل موقع النور الإلكتروني ويمكنكم ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس على النحو التالي:

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E Qatar TV 10719 V 27500 1160 V 27500 نايل سات سهيل سات 4Shbab TV Egypt 11315 V 27500 نايل سات اليرموك 11678 أفقي 27500 نايل سات

كما يمكنكم متابعة ارطغرل 132 على الإنترنت والإطلاع على ارطغرل 132 يوتيوب عقب إذاعتها على قناة تي ار تي trt التركية أو عبر موقع النور عبر هذا الرابط https://www.alnoortv.co/ar

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

مشاهدة مسلسل ارطغرل 132 الآن

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل عبر عدة قنوات فضائية وهي:

القناة التركية “تي آر تي”

قناة اليرموك

قناة دعوة

قناة الشرق

قناة وطن

ينتظر عشاق المسلسل التركي قيامة أرطغرل أحداث مثيرة ومفاجآت عدة تحملها الحلقة 132 من أرطغرل في موسمه الخامس.

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

تردد قناة حنبعل ارطغرل 132

انضمت مؤخرا قناة حنبعل التونسية لباقة القنوات التي تذيع المسلسل التركي الشهير “قيامة أرطغرل”، والذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، وتقوم قناة حنبعل بإذاعة حلقات مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة، ولذا سوف نقدم لكم متابعينا تردد قناة جنبعل 2019 التي تقوم بعرض مسلسل قيامة ارطغرل.

القمر الصناعي معامل التصحيح معدل الترميز التردد النايل سات 5/6 27500 ( V ) 12054 النايل سات 3/2 27500 ( V ) 11658 عرب سات 5/6 27500 ( H ) 12645

قدمنا لكم متابعينا الكرام قائمة بالقنوات الناقلة لحلقات المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل ، وإذاعة الحلقة 132 من أرطغرل في موسمة الخامس والتي شهدت العديد من الأحداث النارية، وسوف تقوم العديد من القنوات بإذاعة الحلقة اليوم حيث تذاع علي قناتي دعوة واليرموك اليوم، سارعوا بضبط أجهزة الاستقبال لديكم من أجل متابعة الحلقة 132 من ارطغرل والتي شهدت العديد من الأحداث والمفاجآت التي ينتظرها عشاق قيامة ارطغرل.

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 132

كشفت قناة trt التركية الموعد النهائي لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث تعرض الحلقة ارطغرل 132 يوم الأربعاء 23 يناير.

وشهدت الحلقة 131 مفاجأة مدوية وهي عرض السيد بيبولات زواج ارطغرل أمير القبائل التركية من أخته الثانية وليس من إيلبيغلي وموقف ارطغرل من هذا العرض وكذلك موقف ايلبيغلي من أخيها وأختها.

ممثلي مسلسل قيامة أرطغرل:

إنجين ألتان دوزياتان بدور “أرطغرل”،

جنكيز جوشكون بدور “تورغوت آلب”

نور الدين سونماز بدور “بامسي باي ريك”

جلال آل بدور “عبد الرحمن”

وشهدت الحلقة 131 من ارطغرل العديد من الآحداث والمفاجأت ومن أبرزها اتفاق ارطغرل مع أورانوس قائد القلعة علي الاستلاء علي أموال الضرائب التي يجمعها الأمير بهاء الدين في الأناضول، وخروج أرطغرل سالم من القلعة، كذلك القبض علي التاجر ميكس واعترافه علي خيانته وأن حلقة الوصل بينه وبين دراغوس هو تارا .

وينتظر عشاق المسلسل التركي أحداث ومفاجآت مشاهدة الحلقة 132 ارطغرل وعن المكائد التي تدبر لسيد قبيلة الكايي من دراغوس من ناحية والأمير بهاء الدين والمغول من ناحية أخري