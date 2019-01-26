موعد التسجيل في الروضات الحكومية 1440-1441 عبر موقع نور NooR

موعد التسجيل في الروضات الحكومية 1440-1441،عبر موقع نور, يتساءل الكثير من ولاة الأمور عن موعد تسجيل الروضات الحكومية للعام الدراسي 1440-1441، خاصة بعد بعد فتح تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد عبر موقع نور، حيث من المقرر أن يتم تحديد موعد التسجيل في الروضات الحكومية 1440-1441 قريباً جداً من وزارة التعليم بالسعودية.

ويأتي أهمية موعد التسجيل في الروضات الحكومية 1440-1441، لأنه واحداً من شروط الأساسية لضمان قبول الأطفال الراغبين في التسجيل في المرحلة الابتدائية إلى ضرورة أن يكونوا قد أتمو بالفعل الدراسة في إحدى الروضات التابعة إلى وزارة التعليم والمعتمدة بشكل رسمي من الوزارة أو المعتمدة في نظام نور المركزي.

موعد التسجيل في الروضات الحكومية 1440-1441

وسيتم تحديد موعد التسجيل في الروضات الحكومية للعام الدراسي المقبل، وفقاً لخطة زمنية سيتم الإعلان عنها من كل إدارة تعليمية في كل منطقة في المملكة،حيث يمكنكم الدخول إلى موقع نور موعد التسجيل في الروضات الحكومية 1440 لتسجيل طالب جديد في روضة حكومية معتمدة لدى وزارة التعليم.

رابط التسجيل في الروضات الحكومية 1440-1441 عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)