نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم السبت 26-1-2019 في البنوك تحديث متجدد، حيث يلقى سعر الريال السعودي في مصر اهتماماً كبيراً من جانب المواطنين، لأن الريال السعودي التي يتم تداولها في مصر، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل سنة، كما توجد جالية مصرية قوية تعمل في المملكة، وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، وأسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر، وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 26-1-2019

تعيش العملة السعودية حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك مع انتهاء موسم الحج، فأصبحت حاله العرض والطلب في سوق العملات المصري في معدلها الطبيعي، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 4.76 للشراء، بينما سعر البيع 4.79 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الريال السعودي في جميع البنوك العامة والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.78 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 4.72 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 4.78 4.79 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 4.76 4.79 يومين اتش اس بى سى HSBC 4.76 4.79 5 شهور البنك المركزى المصرى 4.76 4.79 يومين بنك بلوم 4.76 4.79 34 دقيقة بنك مصر 4.76 4.77 3 أيام البنك الأهلي المصري 4.76 4.78 3 أسابيع بنك عودة 4.76 4.78 يومين البنك المصرى الخليجى 4.76 4.79 يومين بنك القاهرة 4.76 4.79 3 شهور بنك قناة السويس 4.75 4.79 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.75 4.79 5 أيام البنك الزراعى المصرى 4.75 4.80 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.75 4.80 3 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 4.75 4.78 يومين بنك الإسكندرية 4.74 4.78 6 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 4.74 4.78 يومين بنك المشرق 4.74 4.79 يومين البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.80 3 أيام البنك العقاري المصري العربي 4.74 4.83 3 أيام كريدى أجريكول 4.74 4.79 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.74 4.78 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.73 4.78 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.73 4.79 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.73 4.79 يومين المصرف المتحد 4.73 4.78 يومين بنك التعمير والإسكان 4.70 4.79 8 شهور بنك البركة 4.69 4.83 4 أيام البنك العربى 4.67 4.72 سنة واحدة

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

يختلف سعر الريال السعودي في السوق السوداء ولدى تجار العملة عن السعر الرسمي في البنوك المصرية، وذلك لأن تجار العملة السعودية يستغلون حاجة المواطنين لتلك العملة، وبالتالي يقومون برفع سعر البيع والشراء، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مبلغ 4.77 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.82 جنيه، وذلك بفارق 3 قروش عن السعر في البنوك الحكومية. سعر الريال السعودي اليوم

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة

منذ قرار البنك المركزي عام 2016 بتعويم الدولار في البنوك المصرية وبالتالي تعويم جميع العملات العربية والأجنبية، أصبحت أسعار الريال السعودي تخضع لقانون العرض والطلب، فمع ارتفاع الطلب على الريال السعودي في وقت الحج والعمرة، يرتفع السعر ارتفاعاً طفيفاً، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، لذلك فالسعر متذبذب ومعرض للتغير في أي وقت ولا يمكن توقعه سواء في البنوك أو السوق السوداء.

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ثبت سعر الريال السعودي اليوم السبت 26-1-2019 خلال التعاملات البنكية، حيث سجلت العملة السعودية اليوم ببنك الاستثمار العربي 4.75 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.78 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء في بنك البركة 4.69، وسجل سعر البيع 4.83 جنيه، وأسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش.

نرحب بتعليقاتكم أسفل المقال بتوقعاتكم لسعر الريال السعودي في مصر خلال الأيام المقبلة.