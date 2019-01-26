نقدم لكم سعر صرف الدولار اليوم السبت 26-1-2019 في البنوك واستقرار تام في العملة الخضراء، يعيش الدولار الأمريكي حالة من الارتفاع التدريجي الطفيف في البنوك المصرية منذ شهرين، وذلك بعد الانخفاض المفاجئ له في شهر فبراير الماضي ووصول سعرة إلى 16 جنيه، وذلك في فترة العطلة الرسمية للمصانع بالصين وتوقف حاله الاستيراد التي يعتمد عليها السوق المصري بشكل كبير، وننشر لكم من خلال هذا المقال سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة من خلال جدول محدث عند وجود أي تغير في الأسعار، وكذلك أعلى سعر للشراء، وأقل سعر لبيع العملة الخضراء.

سعر الدولار اليوم السبت 26-1-2019

بلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 17.86 جنيه إلى 17.96 جنيه، ويشهد سعر الدولار حالة من الارتفاع حيث أن الأسعار في ارتفاع مستمر، ولكن الارتفاع طفيف جداً، وبلغ سعر الشراء في البنك العربي الأفريقي اليوم 17.85 جنيه، بينما كان سعر البيع 17.95 جنيه، وفيما يلي جدول بسعر صرف الدولار اليوم في كل البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.91 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.91 17.98 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 17.91 17.96 أسبوع واحد بنك مصر إيران التنمية 17.90 17.98 أسبوعين بنك البركة 17.89 17.96 4 أسابيع بنك الإسكندرية 17.89 17.96 شهر واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.88 17.96 شهرين المصرف العربى الدولى 17.86 17.96 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.86 17.96 5 شهور بنك التعمير والإسكان 17.86 17.96 يومين بنك القاهرة 17.86 17.96 4 شهور اتش اس بى سى HSBC 17.86 17.96 أسبوع واحد بنك قناة السويس 17.86 17.96 يومين البنك المركزى المصرى 17.86 17.97 يومين بنك بلوم 17.85 17.95 يومين كريدى أجريكول 17.85 17.95 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.85 17.95 يومين بنك المشرق 17.85 17.95 يومين البنك المصرى الخليجى 17.85 17.95 يومين المصرف المتحد 17.84 17.94 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.84 17.94 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.84 17.94 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.84 17.94 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.84 17.94 يومين بنك عودة 17.84 17.94 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.83 17.93 يومين بنك مصر 17.79 17.89 4 شهور البنك الزراعى المصرى 17.79 17.89 أسبوعين البنك الأهلي المصري 17.79 17.89 3 أسابيع البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم

بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الدولار في فبراير من عام 2016، اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات والقوانين للقضاء على السوق الموازية، وقد نجحت في ذلك بشكل كبير، حيث أصبح سعر الدولار في السوق السوداء قريب جداً من السعر في البنوك المصرية، ويكاد يكون الفارق شبه معدوم، حيث أصبح الفارق بين سعر البنك والسوق الموازية من 5 إلى 10 قروش، وأصبحت حالة هبوط أو صعود السعر مرتبطة بسعر صرف الدولار في البنوك.

سعر الدولار الجمركي 2019

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الحالي عن استمرار تخفيض قيمة الدولار الجمركي وذلك سعياً من الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية من خفض سعر السلع المستوردة ولو بشكل طفيف، وكان قد تم خفض السعر إلى 16 جنيه من قبل الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية الأسبق، ثم استمر القرار بعد تعيين الدكتور محمد معيط وزيراً للمالية، وعادة ما يمثل سعر الدولار الجمركي 90% من أسعار الدولار في البنوك المصرية.

المصرية. قرار جديد بشأن سعر الدولار الجمركي حيث قررت وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركي لجميع السلع التي تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية أو الترفيهية، حيث تم تحرير السعر إلى 17.97 جنيه، وتشمل هذه السلع السجائر، والصابون، وأدوات النظافة الشخصية، والبرفانات، وأدوات التجميل والمكياجات، والهدايا ولعب الأطفال، والصابون، والأدوات المنزلية والكهربائية، وبعض أنواع الأسماك والفاكهة.

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استقرار سعر الدولار اليوم السبت 26-1-2019 في جميع البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 17.86 للشراء، وسجل سعر البيع 17.96 جنيه، بينما سجل السعر في المصرف المتحد للشراء 17.84، و17.94 بيع، يذكر أن سعر الدولار لم يشهد أي تغييرات ملحوظة في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي، ولمعرفة آخر الأخبار عن سعر الدولار اليوم تابعونا.

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نرحب بتعليقكم بتوقعاتكم لسعر صرف الدولار في البنوك الفترة المقبلة.