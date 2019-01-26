الان تردد قناة النيل للرياضة Nile Sport على نايل سات 2019 الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في كاس العالم لكرة اليد

سنتطرق من المقالة التالية على تردد قناة “نايل سبورت” Nile Sport حيث تعد قناة النيل للرياضة أقدم قناة رياضية مصرية على الإطلاق، فقد انطلقت القناة الحكومية المصرية مع بداية إطلاق القمر المصري نايل سات عام 1998، وما زالت مستمر منذ أكثر من 20 عام على نفس القمر وحاصلة على جميع حقوق الأحداث الرياضية في مصر حتى الآن، سواء كانت ألعاب جماعية أو فردية.

قناة النيل للرياضة تعرض مباريات الدوري لمصري ومباريات الألعاب بموجب قانون البث في مصر، كما تمتلك القناة بث رضي مختلف عن البث الفضائي في حالة بث مباريات كرة القدم الأفريقية، ومع بداية 2019 ستقوم القناة بتجديد خريطة البرامج الخاصة بها والأستوديوهات في إطار ما تسمية عملية التطوير الشاملة من أجل منافسة القنوات والبرامج الرياضية الأخرى المتواجدة على الساحة الإعلامية في مصر.

تردد قناة النيل للرياضة

التردد معدل الترميز الاستقطاب 11842 27500 أفقي H

تردد قناة النيل للرياضة

وفرنا لكم تردد قناة النيل للرياضية Nile Sport على نايل سات 2019 الناقلة للدوري المصري وكاس مصر والعديد من الألعاب الأخرى.

وتقوم القناة اليوم بإذاعة مباراة مصر واسبانيا لتحديد المركزين السابع والثامن في كاس العالم لكرة اليد المقامة حالياً بدولة الدنمارك.