نتيجة الصف الأول الثانوي 2018-2019 جميع المحافظات .. استعلم عن “نتيجة أول ثانوي” برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

نترقب مع حضراتكم كل ما يخص نتيجة الصف الأول الثانوي 2018-2019، نتيجة أولى ثانوي الترم الأول، حيث حددت وزارة التربية والتعليم موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 في جميع المحافظات حيث سيتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس وذلك بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد عليهم ، على أن يتم نشر نتيجة الصف الأول الثانوي 2018-2019،خلال الأيام المقبلة في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية ودمياط وقنا والأقصر وأسوان وباقي المحافظات وقبل دخول المدارس في 9 فبراير 2019.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2018-2019،هذا وحددت وزارة التربية والتعليم تحديد بداية شهر فبراير 2019 لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2019 بالنظام الجديد بحيث تظهر خلال أيام قليلة على موقع وزارة التعليم، حيث يقترب الانتهاء حاليا من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في جميع الإدارات التعليمية للامتحانات الموحدة على مستوى جميع المحافظات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2018-2019

يذكر أن عدد الطلاب في أولى ثانوي هذا العام قد بلغ 581.355 طالب وطالبة،جميعهم يترقبون إعلان نتيجة أولى ثانوي 2019 بعد عقد الامتحانات التجريبية لهم هذا العام لأول مرة بالنظام الجديد، ومن المتوقع أن يعتمد وزير التربية والتعليم النتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ونشر نسب النجاح وفي مؤتمر صحفي يعقده بديوان عام الوزارة خلال بداية شهر فبراير الجاري.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2018-2019 برقم الجلوس

هذا وقد حددت وزارة التربية والتعليم موقعها الرسمي وموقع مديرية التربية والتعليم في كل محافظة لنشر نتيجة أولى ثانوي برقم الجلوس والاسم والدرجات كاملة،عبر موقع وزارة التربية والتعليم التالي : (اضغط هنا)، فيما سيتم نشر نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري 2019 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الأزهر التعليمي برقم الجلوس خلال بداية شهر فبراير 2019 وقبل دخول المدارس.